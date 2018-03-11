Александр Карлин: "Хоть бы "Свободный курс" написал про алтайских сумасшедших"

Проект "Чистые скалы – достояние Алтая" в прошлом году получил грант губернатора 1,5 млн рублей. Его разработчики из Русского географического общества пообещали очистить скалы в девяти районах края - судя по сайту РГО, они для очистки применяют некие современные технологии. И сами они называют это реабилитацией скал.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Помните, когда первые туристы приезжали из Европы — из Германии, Франции? Приезжали и говорили: они там сумасшедшие. Они тротуары моют с мылом. Да, мы говорили, точно сумасшедшие. И в Алтайском крае сумасшедшие — они первые в стране моют скалы. Все рисуют: "Здесь был Вася. С Петей. И с Машей". А они отмывают надписи. Это алтайское сумасшествие. Хоть бы "Свободный курс" об этом написал.

Высказался губернатор и насчет культуры тех, кто, собственно, эти надписи делает — по этому поводу он вспомнил одну реальную историю, которую он, впрочем, рассказал довольно шутливым торном.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— В свое время жена меня свозила в Карловы Вары. Я не хотел: что подумают? Государственный служащий едет в Карловы Вары. Но она уговорила. Там очень приличные терренкуры — напоминают Белокуриху. И там есть очень достойный памятник — он посвящен членам правящей династии Романовых, которые побывали в этих местах. Либо это монаршие особы, либо члены царской семьи. Все достойным образом увековечено. Камень отполированный, гравировка очень солидная. Я читаю все имена и ниже списка — фамилию моего коллеги. Он не из царской семьи, у него простая фамилия. И исполнено это чуть-чуть посолиднее, чем "Здесь был Вася".

С коллегой (судя по всему, это действующий губернатор какого-то региона) Карлин встречается регулярно, и свой очередной с ним разговор он передал так.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Я спрашиваю этого человека (не называю его по имени - он еще в действующем составе): "Слушай, кто тебе так удружил?" — "А что?" — "Я был там-то и на монументе, где все перечислены, есть твоя фамилия. Это кто так пошутил?" — "Почему пошутил? Это я", — гордо сказал он. Я говорю: "Правда что ли?" — "А почему? Они там были, написали, и я там был". Я тогда сказал: "А почему буквы-то кривые?" Он мне ответил: "Как мог, как мог".

В конце концов губернатор философски заметил: "Культура — великое дело".

Что касается "алтайских сумасшедших", то энтузиасты сообщили на своем сайте, что в сентябре 2017 года очистили скалы в Красногорском районе. Предварительно они сочли этот участок самым исписанным — ведь он расположен на туристическом потоке из края в Горный Алтай вблизи "Бирюзовой Катуни". За четыре дня они реабилитировали около 70 кв. метров скал.

Технологии очистки надписей еще не отработаны. И активисты полагают, что в Алтайском крае их как раз и смогут найти наиболее эффективные.