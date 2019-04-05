Мэрии Барнаула предложили проект переделки аллеи в парк Победы

Парк Победы расположится на месте, где в 1965 году ветераны Великой Отечественной войны, герои Советского Союза заложили аллею — от Малахова до Калинина. Раньше там росли ели и стояли именные таблички. С 90-х годов территория пришла в запустение. Аллея заросла травой и превратилась в свалку.

О том, что ее хотят восстановить и превратить в мемориальный парк, стало известно в 2016 году. Над этим работает целая группа горожан — представители ветеранских организаций, местные жители, студенты, педагоги, школьники. Они регулярно выходят на уборку территории и уже разработали архитектурный проект.

Координатор группы по восстановлению аллеи Инна Тушева поделилась с altapress.ru фотографиями. Авторами выступили архитекторы из АГИК.

1 апреля проект отправили в администрацию Барнаула на рассмотрение градостроительного совета.