Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 апреля 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Мэрии Барнаула предложили проект переделки аллеи в парк Победы

Инициативная группа барнаульцев представила архитектурный проект будущего парка Победы на проспекте Космонавтов. Теперь его должна одобрить администрация города.

Активисты показали, каким будет парк Победы в Барнауле.
Активисты показали, каким будет парк Победы в Барнауле.

Парк Победы расположится на месте, где в 1965 году ветераны Великой Отечественной войны, герои Советского Союза заложили аллею — от Малахова до Калинина. Раньше там росли ели и стояли именные таблички. С 90-х годов территория пришла в запустение. Аллея заросла травой и превратилась в свалку.

О том, что ее хотят восстановить и превратить в мемориальный парк, стало известно в 2016 году. Над этим работает целая группа горожан — представители ветеранских организаций, местные жители, студенты, педагоги, школьники. Они регулярно выходят на уборку территории и уже разработали архитектурный проект.

Координатор группы по восстановлению аллеи Инна Тушева поделилась с altapress.ru фотографиями. Авторами выступили архитекторы из АГИК.

1 апреля проект отправили в администрацию Барнаула на рассмотрение градостроительного совета.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость