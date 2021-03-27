Активисты показали на спутниковых снимках, как за 10 лет вырубили томскую тайгу

«Взял четыре участка, с временным промежутком 10−15 лет. Восстановление же всего биогеоценоза Тайги занимает сотни лет, что явственно говорит о том, что вырубка леса значительно превосходит возможности его восстановления. И при нынешних тенденциях увеличения объёмов рубки, на которые активно напирает чиновник Жвачкин С.А., современном техническом оснащении, обезлесение области будет расти стремительными темпами, в то время как его восстановление всё больше будет происходить на бумаге», — пишет в своем telegram-канале активист Денис Литвинов.