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Жизнь

Активисты показали на спутниковых снимках, как за 10 лет вырубили томскую тайгу

Активисты общества «Защитим томскую тайгу» показали в сети спутниковые снимки вырубки леса за 10−15 лет. Снимки взяты из программы Google Earth Pro.

Вырубка леса в Томской области.
Вырубка леса в Томской области.
Telegram-канал "Литвинов ЗТТ".

«Взял четыре участка, с временным промежутком 10−15 лет. Восстановление же всего биогеоценоза Тайги занимает сотни лет, что явственно говорит о том, что вырубка леса значительно превосходит возможности его восстановления. И при нынешних тенденциях увеличения объёмов рубки, на которые активно напирает чиновник Жвачкин С.А., современном техническом оснащении, обезлесение области будет расти стремительными темпами, в то время как его восстановление всё больше будет происходить на бумаге», — пишет в своем telegram-канале активист Денис Литвинов.

Фотографии говорят сами за себя.

Вырубка леса в Тегульдетском районе в 2009/2020 году:

Первомайский район в 2007/2020 году:

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