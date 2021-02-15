Активная пенсионерка в Барнауле с боем добилась перерасчета за воду

Жительница дома на ул. Шумакова, 61 в Барнауле заметила резкий скачок цен за услуги холодное и горячее водоснабжение СОИ в 2020 году. Это побудило ее начать штурм надзорных органов и добиться справедливости.

В этом ей помогли в Центре защиты прав граждан «Справедливой России». После изучения квитанций стало понятно, что начисление незаконное.

Пенсионерка написала обращение в прокуратуру и Госинспекцию с требованием произвести перерасчет за указанные услуги.

«Госжилинспекторы длительное время не предоставляли пожилой женщине ответ, ввиду чего она пишет им повторную жалобу. Ее уже в ведомстве не оставили без внимания, возможно, и потому что прокуратура направила свое поручение разобраться. ГЖИ признает обоснованность доводов жалобы заявительницы», — рассказали в пресс-службе регионального отделения «СР».

Управляющую компанию «Инитиум» обязали сделать перерасчет в декабре 2020 года. Общая сумма перерасчета по всему дому за горячее и холодное водоснабжение СОИ (ОДН) составила 80 тыс. рублей. Однако УК сделали это лишь в январе 2021 года.

Как оказалось, ранее эта УК уже привлекалась к ответственности за «свои» начисления за водоснабжение ОДН.