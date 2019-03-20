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Жизнь

Актриса фильмов для взрослых Елена Беркова попала в больницу в полуобморочном состоянии

19 марта известную российскую актрису фильмов для взрослых Елену Беркову госпитализировали в московскую больницу, сообщает StarHit. Она поступила в полуобморочном состоянии. Его точные причины не известны. Звучат версии от последствий диет до усталости от плотного графика работы.

Медицина. Здоровье. Шприц.
Медицина. Здоровье. Шприц.
СС0

Пациента клиники Ирина Соловьева рассказала изданию, что не сразу узнала знаменитость:

«Она была очень бледная. Как говорили врачи, в больницу обратился ее друг. Он обнаружил Беркову в квартире в полуобморочном состоянии. Предполагают, что Елена довела себя до такого всевозможными голоданиями, пыталась улучшить фигуру. Организм просто-напросто не выдержал постоянных диет. Сейчас ее подключили к капельнице, сделали несколько уколов. Она практически не говорит. Врачи делают все возможное, чтобы откачать Лену».

StarHit попытался связаться с пиар-директором Берковой Максимом Клименко. Раскрывать причину, по которой Елена обратилась в больницу, он не готов. По его словам, сейчас идет полное обследование организма актрисы. Представитель Елены уверяет, фанатам не стоит беспокоиться за знаменитость.

Возможно, здоровье Берковой ухудшилось из-за тяжелого графика работы — Елена гастролирует по стране с эротическим шоу «The Berkova», пишет издание. Также женщина несколько месяцев назад развелась со своим пятым мужем, актером Андреем Стояновым.

Недавно Беркова изъявила желание стать губернатором Мурманской области. Правда, пока актриса предпочитает не раскрывать подробности избирательной компании, потому что окончательного решения об участии она еще не приняла.

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