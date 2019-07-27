Актриса Инна Чурикова находится в тяжелым состоянии

Актрисе стало плохо во время спектакля «Старая дева». Она упала со сцены. С помощью зрителей Чурикова добралась до лестницы, но на сцену и за кулисы несли на руках. Ее доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского, а затем перевели в обычную палату отделения острых эндотоксикозов. Ее состояние оценивают как тяжелое.

Инна Чурикова — народная артистка СССР. Она родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии. Актриса известна своими ролями в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Морозко», «Ширли-мырли», «Военно-полевой роман» и других.