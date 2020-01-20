Актриса Наталья Бочкарева призналась в хранении наркотиков и откупилась от суда

Заседание проходило в Преображенском суде Москвы. Актриса загладила свою вину «путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского».

Прокурор и дознаватель не возражали против судебного штрафа. В России это редкая практика, при которой с человека взыскивают сумму, и он, в свою очередь, не получает судимость.

Напомним, в конце сентября в сети появилось видео, на котором видно как актрису задерживают с кокаином. Она сообщила правоохранителям, что спрятала наркотики в нижнем белье — трусах. Сверток актриса достала сама и вручила стражам порядка. Вес порошка составил 0,69 грамма.

Чуть позже Бочкарева опубликовала обращение, где призывала не верить новости о ее задержании.