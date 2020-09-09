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Жизнь

Актриса Светлана Ходченкова неожиданно для поклонников стала брюнеткой

37-летняя актриса Светлана Ходченкова решила кардинально изменить имидж. На своем новом фото в Instagram она предстала с темным цветом волос.

Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
из открытых источников в интернете

Поклонники удивились внезапным переменам, но восприняли их неоднозначно: одни пришли в восторг, другие — в недоумение.

«Вам идет. Кажется, такой цвет волос (ну почти такой) у вас был в фильме «Одноклассницы», «Как всегда прекрасна», «Роскошная брюнеточка», «Блонд лучше» — написали комментаторы.

Самые внимательные пользователи давно догадались, что Ходченкова готовится к смене образа: «Когда Вы в сторис недавно написали о том, что Вы собираетесь делать то, что никогда не делали, первая мысль моя была о смене цвета волос. Видимо, я угадала», — написала одна из них.

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