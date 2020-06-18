Акция «Добрый доктор» завершена!

С 1 по 16 июня сотни тысяч покупателей в 5 регионах и 257 населенных пунктах голосовали за своих добрых докторов. За весь период акции за медработников отдано более 400 000 голосов. … докторов покупатели назвали лучшими!

Социальная акция Мария-Ра приурочена ко Дню медицинского работника, который мы отпразднуем 21 июня. В этот день лидеров народного голосования сотрудники компании Мария-Ра поздравят дипломами и приятными подарками.

Для того, чтобы принять участие в голосовании было необходимо совершить любую покупку в магазине Мария-Ра, зарегистрировать промокод с чека на сайте компании и заполнить форму с контактами доктора, за которого хотите отдать голос. В ходе подведения итогов акции на каждом магазине Мария-Ра определены лидеры по количеству голосов. За одного кандидата голосовали покупатели нескольких магазинов и даже населенных пунктов. Все голоса суммировались и добавлялись в счет магазина, где было больше всего регистраций за участника голосования. Победители получат наградную плакетку, подарочную карту нашей торговой сети номиналом 1000 рублей и, конечно, сладкий приз!

И это еще не все призы! По результатам голосования, выбрано 10 врачей, которые набрали наибольшее по всей Сибири количество голосов. Эту десятку суперпобедителей компания наградит отпуском в Белокурихе в санатории Аврора по путевке «все включено»!

По итогам народного голосования среди всех 257 населенных пунктов, путевку в Белокуриху получают:

Первое безоговорочное место заняла врач-кардиолог Корчагина Юлия Сергеевна, которая работает в медицинском центре Медлайф города Прокопьевска. За Юлию отдано 11717 голосов! За врача голосовали благодарные пациенты из разных городов: Прокопьевска, Киселевска, Новокузнецка, Белово и даже Новосибирска!

Второе место с небольшим отрывом занял анестезиолог-реаниматолог барнаульского перинатального центра Дар Смелянский Владимир Сергеевич — за него отдано 11669 голосов. Больше всего голосов отдано покупателями города Камень-на-Оби, а также голосовал Барнаул, Белово и Новокузнецк.

Третье место с количеством голосов 9283 заняла рентгенолог, специалист по лучевой терапии из Городской клинической больницы № 11 п. Кедровка.

Мы получили много приятных отзывов от наших покупателей, ставших участниками народного голосования:

Спасибо вам за такие акции, — пишет в комментариях подписчик аккаунта компании в инстаграм, — мы активно голосуем за нашего врача! Желаем победы Евсеевой Татьяне Леонидовне, нашему самому заботливому врачу-педиатру! Она заслужила отдых в Белокурихе!!!

Компания Мария-Ра благодарит покупателей за участие в голосовании! Мы поздравляем всех добрых докторов с наступающим профессиональным праздником! В это тяжелое время нам особенно важно поддержать вас. Мы говорим спасибо всем работникам медицины за тяжелый труд, за благородство и самоотдачу. Вы каждый день спасаете жизни, помогаете десяткам людей несмотря ни на что.