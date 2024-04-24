Акция «Приведи друга» и 14-летние сотрудники. Как алтайские работодатели исхитряются в борьбе с дефицитом кадров

Стремительная цифровизация, демография, географический дисбаланс безработных — причин дефицита кадров в Алтайском крае называют много. Способов борьбы с ним не меньше: работа в три смены, переманивание кадров, улучшение условий труда и креативные акции.

Всех и везде

По данным управления по труду и занятости населения, на 1 апреля 2024 года вакантными в Алтайском крае оставались 25,2 тыс. рабочих мест.

Остро в сотрудниках нуж­даются предприятия промышленности: региону необходимы более 7 тыс. фрезировщиков, токарей, аппаратчиков, наладчиков, швей и других специалистов. Жалуются на нехватку кадров молочные производства, предприятия пищевой переработки, сельского хозяйства, сферы торговли и пассажирских перевозок. По-прежнему не хватает учителей и медицинских работников.

Завод "Алтайгеомаш". Анна Зайкова

К тому же практически во всех отраслях требуются ИТ-специалисты.

«Цифровизация накладывает отпечаток на любую отрасль, особенно там, где требуется колоссальное повышение производительности труда и увеличение выпуска продукции. Поэтому на смену приходят новые технологии, требующие цифровых знаний», — объясняет начальник алтайского управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

По версии платформы по поиску работы hh.ru, актуальный список самых дефицитных специалистов возглавили медработники и фармацевты, сотрудники автобизнеса, рабочий персонал, строители и профессионалы в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

В общем, кадровый голод охватил все сферы края. При этом уровень безработицы к началу апреля составил всего 1%. Год назад был 1,1%. В итоге работникам даже неоткуда взяться.

Компьютер. unsplash.com

Малочисленное поколение

Как считают в управлении по труду и занятости населения, во многом в сложившемся недостатке трудовых ресурсов виновна демографическая ситуация. Сейчас профессиональный путь начинает поколение конца 90-х годов, когда в России наблюдалось резкое снижение рождаемости. Количество населения Алтайского края в трудоспособном возрасте за последние пять лет сократилось на 77 тыс. человек.

Демография. freepik.com

Еще одна особенность регионального рынка труда заключается в несоответствии уровня соискателей требованиям работодателей — по квалификации и образованию. В какой-то мере, считает Надежда Капура, это связано с ускоренным развитием современных технологий и производств, которые требуют новых компетенций. Образовательные системы, видимо, развиваются пока не так быстро, как в этом нуждаются предприятия.

Кроме того, в Алтайском крае наблюдается значительный географический дисбаланс спроса и предложения. Большая часть вакансий (70%) предполагает работу в городах, в то время как 80% безработных проживают в сельской местности. Тут уже дело в количестве предприятий обрабатывающей промышленности, которым нужно много сотрудников, но находятся они в городах.

Демография. freepik.com

Повысят и в этом году

Работодатели по-разному стараются удерживать и привлекать людей. Один из самых действенных способов — повышение зарплат. Так, говорит Надежда Капура, по некоторым отраслям выплаты в регионе за последнее время выросли более чем в два раза. Темп роста реальных зарплат превысил 117% — таких скачков, по ее словам, не было уже давно.

Средняя предлагаемая зарплата в марте в Алтайском крае составила 49,7 тыс. рублей, средняя ожидаемая — 46,9 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом предложения выросли на 38% (с 36 тыс.), а ожидания — на 17% (с 40 тыс. рублей).

Деньги, рубли. CC0

Большинство компаний (63%), согласно опросу hh.ru, и в этом году собирается повышать зарплаты сотрудникам. В основном на это готовы пойти представители крупного бизнеса, в частности, из сфер машиностроения и оборудования, добычи и переработки ископаемых, строительства и ИТ.

ДМС и «полосатые воротнички»

Кроме индексации зарплат, работодатели стали чаще обеспечивать сотрудников полисами ДМС. В Алтайском крае открыты 1,9 тыс. вакансий, где в условиях труда указан полис добровольного медицинского страхования. Правда, это лишь чуть больше 7% от всех вакансий, но год назад было в два раза меньше. Часть компаний готова предоставить путевки в санаторий — чаще всего это относится к работодателям из сфер розничной торговли и медицины.

Больница. Врачи БСМП-2.

Нередко предприятия предлагают программы повышения квалификации, профессиональную переподготовку и систему наставничества для своих же сотрудников. На АЗПИ, например, могут обучить с нуля будущего специалиста.

По остродефицитным или низковостребованным вакансиям зачастую привлекают к работе мигрантов. В 2023 году в Алтайском крае трудились более 11 тыс. иностранцев. Нетривиальное решение кадровой проблемы — расширение границ найма: на работу берут заключенных и соискателей с ОВЗ.

Еще один выход — работать в три смены. Раз уж сотрудников не хватает, то производства начинают использовать тех людей, которые есть. При этом, разумеется, с двойной, а то и тройной оплатой смены.

На заводе "Алтайгеомаш" воспитывают специалистов с вузовской скамьи. Анна Зайкова

И стар, и млад

Не остается у компаний особого права выбора и по возрасту, поэтому сильно возрос интерес к самым молодым и пожилым специалистам. Например, в 2023 году соискатели в возрасте старше 61 года получили сразу на 280% больше приглашений на работу, чем годом ранее. А специалисты от 14 до 18 лет — на 84%.

Большая надежда возлагается на программу «Профессионалитет». Вступая в нее, алтайские предприятия помогают учебным организациям с покупкой оборудования, чтобы создать условия, схожие с реальным производством. То есть фактически студенты учатся под конкретную организацию.

В 2024 году первый выпуск по проекту составит почти 100 человек, прошедших подготовку на базе кластера легкой промышленности. По остальным направлениям — туризм, транспорт, машиностроение — программа должна принести плоды через пару лет, но уже сейчас заключаются целевые договоры. В этом же году откроются еще два кластера: для сельского хозяйства и по направлению «Педагогика», а суммарно к обучению приступят 2746 человек.

Алтайский транспортный техникум. Altapress.ru.

Лучшая рекомендация — от знакомого

Олег Сергеев, руководитель бийской компании «Меленка», рассказал, что для его предприятия нехватка кадров стоит не так уж остро, но все же актуальна. Наиболее ощутимой она стала после 2022 года. Производство (далеко не единственное, кстати, в крае) использует интересный метод борьбы с дефицитом специалистов — так называемую акцию «Приведи друга» за определенное вознаграждение.

«Самая лучшая рекомендация — от знакомого. У потенциального сотрудника будет заранее большой уровень доверия к предприятию. Потому что информацию он получит не от работодателя, а от друга или родственника, который более объективно и честно опишет и условия труда — даже за деньги. Для нас тоже есть польза: у кандидата не будет ложных или завышенных ожиданий», — отмечает руководитель «Меленки».

Олег Сергеев ("Меленка"). Анна Зайкова.

По мнению Сергеева, вероятность, что найденные таким способом специалисты останутся в компании, выше. Впрочем, конкретно его предприятию такой метод не особо помог.

«Люди приходят, но не так много, как мы ожидали. Я бы не сказал, что это волшебная таблетка в поисках персонала. Лучший метод — мониторить рынок труда и предлагать более высокие зарплаты, более обширный соцпакет и так далее», — говорит он.

В сегодняшней ситуации повышение лояльности нынешних сотрудников не менее важно, чем привлечение новых, считает Олег Сергеев. Поэтому, например, среди прочих в соцпакет «Меленки» входит акция «Детский доктор», по которой сотрудники могут за счет компании посетить с ребенком врача в платной клинике.

Производство алтайского пищекомбината «Меленка». алтайский пищекомбинат «Меленка».

Заполучить хорошего специалиста

«Мартике», наоборот, акция «Приведи друга» пришлась по душе — люди действительно приходят и остаются. Правда, гендиректор Виталий Смокотин считает, что дефицит кадров случился вовсе не внезапно, а постепенно охватывал российский рынок труда последние десять лет. Пандемия и СВО лишь ускорили процесс.

Учитывая, что людей брать неоткуда, предприятия, по словам Смокотина, активно переманивают сотрудников друг у друга, предлагая более высокие должности и зарплаты. Поэтому важно работать на удержание.

Производство и продукция компании «Мартика». Анна Зайкова.

«Мартика», к примеру, организовывает подвоз работников до предприятия. Особенно это было актуально во время ремонта путепровода на пр. Ленина. И осваивает наем на удаленку — пока что для офисных сотрудников. Это, поделился Виталий Смокотин, того стоило: удалось заполучить хорошего специалиста, который мог работать только дистанционно.

Цифра 1,3 тыс. вакансий с удаленным графиком работы были открыты в 2024 году в Алтайском крае. И чаще всего ее предлагают вовсе не айтишникам, как думают многие, а специалистам кол-центров (на них приходится 58% от всех вакансий с удаленкой в Алтайском крае), менеджерам по продажам (16%) и специалистам техподдержки (4%).

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