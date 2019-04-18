Акцию по раздельному сбору мусора в Барнауле проведут в конце апреля

27 апреля в Барнауле состоится очередная акция по раздельному сбору отходов. Собранное вторсырье отправят на переработку. В городе будет действовать 20 точек приема. Организатором выступило движение «Мусора.Больше.Нет».

Акция проводится при поддержке неравнодушных горожан, отдела по охране окружающей среды администрации Барнаула, управляющих компаний и ТСЖ — «Сибирский альянс», «Наш Барнаул», «Квартал», «Маяк», «Элит», ТСН «Центр». ТОС «Южный».



В переработку принимается:

пластик с маркировкой 1 , 2 , 4 , 5 ( 5 — только твердый)

2 4 5 5 — только твердый) стекло,

макулатура,

металл,

одежда в нормальном состоянии для проекта «Фримаркет» и фондов помощи людям , попавшим в сложную ситуацию,

попавшим в сложную ситуацию, ветошь текстильная для переработки ( любая текстильная одежда в плохом состоянии , старые нейлоновые колготки , верх от нижнего белья , постельное белье и так далее),

любая текстильная одежда в плохом состоянии старые нейлоновые колготки верх от нижнего белья постельное белье и так далее), картриджи от фильтров-кувшинов,

негабаритная сломанная бытовая техника и электроника,

диски и рентген-снимки,

просроченные медикаменты ( будут утилизированы компанией «Утилизация медицинских и промышленных отходов»)

Мусор. СС0

Не принимается:

пластик с маркировкой 5 — мягкий ( упаковка от шоколада , круп , хлеба)

упаковка от шоколада круп хлеба) пластик без маркировки , пластик 3,6,7 видов и смешанные пластики ( например , С/РР),

пластик 3,6,7 видов и смешанные пластики например С/РР), ртутные энергосберегающие лампы,

градусники,

батарейки.

В городе будет действовать две стационарные точки.

12:00 — 15:00 на «Геомаркете» ( пр. Ленина 154а , к 1).

пр. Ленина 154а к 1). 10:00 — 13:00 в Парк спорта им. А. Смертина ( ул. Энтузиастов 12в).

Маршруты движения машин мобильного сбора

Маршрут 1 10:00 — 10:20 Кардиоцентр (Малахова, 62)

10:40 — 11:10 ТРЦ «Огни"

11:30 — 11:50 Парк «Арлекино», со стороны ул. Г. Исакова

12:10 — 12:30 Телефонная, 54 Маршрут 2 10 :00 — 10:30 ул. Малахова, 152

10:45 — 11:15 пл. Адмирала Кузнецова, Балтийская, 53

11:30 — 12:00 ЖК «Балтийская Крепость» Маршрут 3 10 :00 — 10:25 Народная площадь

10:40 — 11:10 микрорайон «Дружный"

11:20 — 11:50 ТРЦ «Европа» (Павловский тракт, 295а)

12:00 — 12:30 Энергетиков, 2, ЖК «Времена года» Маршрут 4 10:00 — 10:30 ТРЦ «Гуливер"

10:40 — 11:00 Чкалова, 57

11:15 — 11:40 маг. «Спортмастер», парковка (пр. Красноармейский, 131)

11:50 — 12:20 ТРЦ «Пионер» Маршрут 5 10:00 — 10:30 Гора, ул. Змеиногорский тракт, 104 п/5

10:50 — 11:20 пос. Южный, Чайковского, 19

11:50 — 12:20 станция Ползуново, ул. Ивлева, 1



В последнем мероприятии, которое состоялось в конце марта, в Барнауле действовало 12 точек сбора отходов. В ней приняли участие 811 человек.

Вопросы по акции можно задать в сообществах «Мусора.Больше.Нет» в соцсетях и координатору проекта Екатерине Тертишниковой 8 960 491 44 85.