Акцию по раздельному сбору мусора в Барнауле проведут в конце апреля

Акция проводится при поддержке неравнодушных горожан, отдела по охране окружающей среды администрации Барнаула, управляющих компаний и ТСЖ — «Сибирский альянс», «Наш Барнаул», «Квартал», «Маяк», «Элит», ТСН «Центр». ТОС «Южный».
В переработку принимается:
- пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5 (5 — только твердый)
- стекло,
- макулатура,
- металл,
- одежда в нормальном состоянии для проекта «Фримаркет» и фондов помощи людям, попавшим в сложную ситуацию,
- ветошь текстильная для переработки (любая текстильная одежда в плохом состоянии, старые нейлоновые колготки, верх от нижнего белья, постельное белье и так далее),
- картриджи от фильтров-кувшинов,
- негабаритная сломанная бытовая техника и электроника,
- диски и рентген-снимки,
- просроченные медикаменты (будут утилизированы компанией «Утилизация медицинских и промышленных отходов»)
Не принимается:
- пластик с маркировкой 5 — мягкий (упаковка от шоколада, круп, хлеба)
- пластик без маркировки, пластик 3,6,7 видов и смешанные пластики (например, С/РР),
- ртутные энергосберегающие лампы,
- градусники,
- батарейки.
В городе будет действовать две стационарные точки.
- 12:00 — 15:00 на «Геомаркете» (пр. Ленина 154а, к 1).
- 10:00 — 13:00 в Парк спорта им. А. Смертина (ул. Энтузиастов 12в).
Маршруты движения машин мобильного сбора
Маршрут 1
10:00 — 10:20 Кардиоцентр (Малахова, 62)
10:40 — 11:10 ТРЦ «Огни"
11:30 — 11:50 Парк «Арлекино», со стороны ул. Г. Исакова
12:10 — 12:30 Телефонная, 54
Маршрут 2
10 :00 — 10:30 ул. Малахова, 152
10:45 — 11:15 пл. Адмирала Кузнецова, Балтийская, 53
11:30 — 12:00 ЖК «Балтийская Крепость»
Маршрут 3
10 :00 — 10:25 Народная площадь
10:40 — 11:10 микрорайон «Дружный"
11:20 — 11:50 ТРЦ «Европа» (Павловский тракт, 295а)
12:00 — 12:30 Энергетиков, 2, ЖК «Времена года»
Маршрут 4
10:00 — 10:30 ТРЦ «Гуливер"
10:40 — 11:00 Чкалова, 57
11:15 — 11:40 маг. «Спортмастер», парковка (пр. Красноармейский, 131)
11:50 — 12:20 ТРЦ «Пионер»
Маршрут 5
10:00 — 10:30 Гора, ул. Змеиногорский тракт, 104 п/5
10:50 — 11:20 пос. Южный, Чайковского, 19
11:50 — 12:20 станция Ползуново, ул. Ивлева, 1
В последнем мероприятии, которое состоялось в конце марта, в Барнауле действовало 12 точек сбора отходов. В ней приняли участие 811 человек.
Вопросы по акции можно задать в сообществах «Мусора.Больше.Нет» в соцсетях и координатору проекта Екатерине Тертишниковой 8 960 491 44 85.