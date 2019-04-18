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Жизнь

Акцию по раздельному сбору мусора в Барнауле проведут в конце апреля

27 апреля в Барнауле состоится очередная акция по раздельному сбору отходов. Собранное вторсырье отправят на переработку. В городе будет действовать 20 точек приема. Организатором выступило движение «Мусора.Больше.Нет».

Акции от движения "Мусора.Больше.Нет".
Акции от движения "Мусора.Больше.Нет".
Предоставлено Екатериной Тертишниковой.

Акция проводится при поддержке неравнодушных горожан, отдела по охране окружающей среды администрации Барнаула, управляющих компаний и ТСЖ — «Сибирский альянс», «Наш Барнаул», «Квартал», «Маяк», «Элит», ТСН «Центр». ТОС «Южный».

В переработку принимается:

  • пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5 (5 — только твердый)
  • стекло,
  • макулатура,
  • металл,
  • одежда в нормальном состоянии для проекта «Фримаркет» и фондов помощи людям, попавшим в сложную ситуацию,
  • ветошь текстильная для переработки (любая текстильная одежда в плохом состоянии, старые нейлоновые колготки, верх от нижнего белья, постельное белье и так далее),
  • картриджи от фильтров-кувшинов,
  • негабаритная сломанная бытовая техника и электроника,
  • диски и рентген-снимки,
  • просроченные медикаменты (будут утилизированы компанией «Утилизация медицинских и промышленных отходов»)
Мусор.
Мусор.
СС0

Не принимается:

  • пластик с маркировкой 5 — мягкий (упаковка от шоколада, круп, хлеба)
  • пластик без маркировки, пластик 3,6,7 видов и смешанные пластики (например, С/РР),
  • ртутные энергосберегающие лампы,
  • градусники,
  • батарейки.

В городе будет действовать две стационарные точки.

  • 12:00 — 15:00 на «Геомаркете» (пр. Ленина 154а, к 1).
  • 10:00 — 13:00 в Парк спорта им. А. Смертина (ул. Энтузиастов 12в).

Маршруты движения машин мобильного сбора

Маршрут 1

10:00 — 10:20 Кардиоцентр (Малахова, 62)
10:40 — 11:10 ТРЦ «Огни"
11:30 — 11:50 Парк «Арлекино», со стороны ул. Г. Исакова
12:10 — 12:30 Телефонная, 54

Маршрут 2

10 :00 — 10:30 ул. Малахова, 152
10:45 — 11:15 пл. Адмирала Кузнецова, Балтийская, 53
11:30 — 12:00 ЖК «Балтийская Крепость»

Маршрут 3

10 :00 — 10:25 Народная площадь
10:40 — 11:10 микрорайон «Дружный"
11:20 — 11:50 ТРЦ «Европа» (Павловский тракт, 295а)
12:00 — 12:30 Энергетиков, 2, ЖК «Времена года»

Маршрут 4

10:00 — 10:30 ТРЦ «Гуливер"
10:40 — 11:00 Чкалова, 57
11:15 — 11:40 маг. «Спортмастер», парковка (пр. Красноармейский, 131)
11:50 — 12:20 ТРЦ «Пионер»

Маршрут 5

10:00 — 10:30 Гора, ул. Змеиногорский тракт, 104 п/5
10:50 — 11:20 пос. Южный, Чайковского, 19
11:50 — 12:20 станция Ползуново, ул. Ивлева, 1


В последнем мероприятии, которое состоялось в конце марта, в Барнауле действовало 12 точек сбора отходов. В ней приняли участие 811 человек.

Вопросы по акции можно задать в сообществах «Мусора.Больше.Нет» в соцсетях и координатору проекта Екатерине Тертишниковой 8 960 491 44 85.

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