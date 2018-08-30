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1 сентября
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Альберт, Анжела и Натали: бийчанин поставил на огороде необычных охранников

Житель Бийска Юрий Бакулин постановил на свой огород несколько манекенов. По его словам, раньше с участка воровали чеснок, картофель и огурцы, сообщают «Наши Новости».

Манекен на участке.
Манекен на участке.
Скриншот с канала "Наши Новости" в youtube.com

Участок мужчины находится не в садоводстве, а практически в центре Бийска. На шести сотках растут помидоры, перец, лук и различная ягода. Юрий Бакулин говорит иногда незваные гости воровали овощи с огорода, поэтому он и поставил первый манекен, который назвали Альбертом.

Фигуру купили на распродаже списанных манекенов. Сначала, в качестве «прикола».

У нас был случай, соседка первую неделю с ним здоровалась, потом спросила, а это кто? Друг? — говорит Юрий.

Недавно Алльберту нашли подружку Анжелу, а потом и Натали. Теперь на участке стоит целая компания.

Юрий понимает, что после рассказа о манекенах, их перестанут бояться. Поэтому для большей безопасности мужчина хочет установить на участке видеокамеры.

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