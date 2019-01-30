Алё, гараж: как 400 автовладельцев попали в Барнауле под каток закона

Попали в тупик
Крупный гаражный комплекс на ул. Сиреневой, 27 начали строить еще в 2015 году — землю Алтайкрайимущество выделило кооперативу на три года без торгов.
В 2018-м объект достроили. «Мы сделали это раньше срока, но опоздали с оформлением бумаг», — рассказывает Татьяна Щигрева, член гаражно-строительного кооператива № 833.
Когда люди пошли в мэрию за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, неожиданно получили отказ. Оказалось, к этому моменту у них закончился договор аренды участка.
Сама Щигрева вложила в стройку 1,2 млн рублей. Есть и те, кто потратился намного больше: другой барнаулец, к примеру, заплатил 15,5 млн за помещение в блоке обслуживания. И все эти люди — около 400 человек — оказались в тупике.
В городском комитете по строительству не дают разрешение на ввод, потому что кооператив утратил право на землю. А оформить аренду участка без торгов повторно законы не позволяют.
Справка
Гаражно-строительный кооператив № 833 взял в аренду на три года участок площадью 0,68 га для строительство многоуровневого комплекса. Его общая площадь — 15,6 тыс. квадратных метров. В кооперативе состоят 397 человек, указано в материалах арбитражного суда. Рыночная цена объекта — 238,6 млн рублей.
Почему опоздали
Члены кооператива уверены: их вины в задержке с оформлением бумаг нет. «После трагедии в кемеровской „Зимней вишне“ ужесточили требования к противопожарной безопасности, и мы не смогли собрать деньги, чтобы все сделать по нормам», — объясняет Татьяна Щигрева.
Юрист Наталья Вишневская, представляющая интересы кооператива, говорит, что объект не ввели в эксплуатацию из-за длительного рассмотрения документов госорганами различных инстанций.
«Были внесены неоднократные изменения в проектную документацию из-за того, что законодательство во время строительства периодически менялось», — объясняет она.
Продать, не дожидаясь оформления
Сегодня объект готов на 100%. Соответствие всем требованиям подтвердили инспекция стройжилнадзора, Роспотребнадзор и БТИ.
«Барнаульский водоканал» отметил полную готовность сетей. А экспертиза показала: противопожарная защита здания тоже отвечает нормам, хотя и с отдельными замечаниями.
Однако Алтайкрайимущество не стало искать возможность в правовых рамках помочь людям и решило руководствоваться буквой закона.
Ведомство обратилось в арбитраж с требованием изъять и продать гаражный комплекс на публичных торгах. Чиновники посчитали, что объект достроен лишь на 50%.
Возможно, такой вывод они сделали только по бумагам, даже не выехав на место. Между тем, недострой на государственной земле действительно можно выставить на торги.
В изъятии — отказать
Наталья Вишневская считает, что по отношению к людям, которые вложили в строительство деньги, действия властей несправедливы.
Наталья Вишневская,
юрист:
После продажи на публичных торгах стоимость объекта была бы в разы меньше, чем в него было вложено изначально. Покупатели не всегда готовы заплатить рыночную стоимость, соответственно, члены гаражного кооператива после его реализации получат средства пропорционально своим квадратным метрам. Это приведет к убыткам для каждого из собственников.
Однако Алтайкрайимущество с февраля 2019 года билось в арбитраже за изъятие комплекса у членов гаражного кооператива, совершено законно вложивших деньги в строительство. Проиграв в первой инстанции, подало жалобу в следующую. К счастью для членов кооператива, все суды ведомство проиграло.
«28 января апелляционная инстанция рассмотрела жалобу Алтайкрайимущества на решение алтайского арбитража. Решение осталось в силе — в изъятии и реализации с публичных торгов отказать», — рассказывает Вишневская.
Здание висит в воздухе
Угроза потерять деньги и имущество у членов кооператива миновала, но толку от этого мало.
Как рассказывает Наталья Вишневская, члены кооператива по-прежнему не могут узаконить землю и получить право законно пользоваться своими гаражами.
Для этого они должны получить разрешение на ввод в эксплуатацию — а город им в этом отказывает. Члены кооператива попытались в суде заставить мэрию узаконить свой объект (к тому моменту ставший «самовольной постройкой»). Прошли две инстанции.
Результат один: судьи утверждают, что кооператив как некоммерческая организация вообще не имел права обращаться в суд. Это значит, что узаконивать свое право на боксы, подсобки, склады и мастерские должен каждый собственник по отдельности.
В гаражном кооперативе не могут понять логику. Как так? Земля выделялась кооперативу, договор аренды был заключен (и зарегистрирован) именно с ним. Разрешение на строительство выдали тоже кооперативу. Почему же он не может защищать права своих членов?
Татьяна Щигрева,
член гаражного кооператива:
Здание висит в воздухе. Люди не могут использовать его, потому что государство чинит препятствия. Это беспредел и беда большого количества людей.
Выхода из конфликтной ситуации члены кооператива не видят, но отказываться от борьбы не собираются.