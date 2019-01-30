Алё, гараж: как 400 автовладельцев попали в Барнауле под каток закона

Около 400 барнаульцев не могут законно пользоваться полностью достроенным гаражным комплексом из-за проволочек чиновников. Пока люди обивали пороги их кабинетов, пытаясь оформить права на недвижимость, Алтайкрайимущество через суд попыталось изъять объект и выставить его на торги. Altapress.ru выяснил подробности истории у самих участников затянувшейся «гаражной канители».

Попали в тупик

Крупный гаражный комплекс на ул. Сиреневой, 27 начали строить еще в 2015 году — землю Алтайкрайимущество выделило кооперативу на три года без торгов.

В 2018-м объект достроили. «Мы сделали это раньше срока, но опоздали с оформлением бумаг», — рассказывает Татьяна Щигрева, член гаражно-строительного кооператива № 833.

Когда люди пошли в мэрию за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, неожиданно получили отказ. Оказалось, к этому моменту у них закончился договор аренды участка.

Бизнес. Деньги. СС0

Сама Щигрева вложила в стройку 1,2 млн рублей. Есть и те, кто потратился намного больше: другой барнаулец, к примеру, заплатил 15,5 млн за помещение в блоке обслуживания. И все эти люди — около 400 человек — оказались в тупике.

В городском комитете по строительству не дают разрешение на ввод, потому что кооператив утратил право на землю. А оформить аренду участка без торгов повторно законы не позволяют.

Справка Гаражно-строительный кооператив № 833 взял в аренду на три года участок площадью 0,68 га для строительство многоуровневого комплекса. Его общая площадь — 15,6 тыс. квадратных метров. В кооперативе состоят 397 человек, указано в материалах арбитражного суда. Рыночная цена объекта — 238,6 млн рублей.

Почему опоздали

Члены кооператива уверены: их вины в задержке с оформлением бумаг нет. «После трагедии в кемеровской „Зимней вишне“ ужесточили требования к противопожарной безопасности, и мы не смогли собрать деньги, чтобы все сделать по нормам», — объясняет Татьяна Щигрева.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня». ГУ МЧС по Кемеровской области.

Юрист Наталья Вишневская, представляющая интересы кооператива, говорит, что объект не ввели в эксплуатацию из-за длительного рассмотрения документов госорганами различных инстанций.

«Были внесены неоднократные изменения в проектную документацию из-за того, что законодательство во время строительства периодически менялось», — объясняет она.

ПГСК № 883 2gis.ru/

Продать , не дожидаясь оформления

Сегодня объект готов на 100%. Соответствие всем требованиям подтвердили инспекция стройжилнадзора, Роспотребнадзор и БТИ.

«Барнаульский водоканал» отметил полную готовность сетей. А экспертиза показала: противопожарная защита здания тоже отвечает нормам, хотя и с отдельными замечаниями.

Однако Алтайкрайимущество не стало искать возможность в правовых рамках помочь людям и решило руководствоваться буквой закона.

Ведомство обратилось в арбитраж с требованием изъять и продать гаражный комплекс на публичных торгах. Чиновники посчитали, что объект достроен лишь на 50%.

Возможно, такой вывод они сделали только по бумагам, даже не выехав на место. Между тем, недострой на государственной земле действительно можно выставить на торги.

В изъятии — отказать

Наталья Вишневская считает, что по отношению к людям, которые вложили в строительство деньги, действия властей несправедливы.

Наталья Вишневская,

юрист:

После продажи на публичных торгах стоимость объекта была бы в разы меньше, чем в него было вложено изначально. Покупатели не всегда готовы заплатить рыночную стоимость, соответственно, члены гаражного кооператива после его реализации получат средства пропорционально своим квадратным метрам. Это приведет к убыткам для каждого из собственников.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Однако Алтайкрайимущество с февраля 2019 года билось в арбитраже за изъятие комплекса у членов гаражного кооператива, совершено законно вложивших деньги в строительство. Проиграв в первой инстанции, подало жалобу в следующую. К счастью для членов кооператива, все суды ведомство проиграло.

«28 января апелляционная инстанция рассмотрела жалобу Алтайкрайимущества на решение алтайского арбитража. Решение осталось в силе — в изъятии и реализации с публичных торгов отказать», — рассказывает Вишневская.

Здание висит в воздухе

Угроза потерять деньги и имущество у членов кооператива миновала, но толку от этого мало.

Как рассказывает Наталья Вишневская, члены кооператива по-прежнему не могут узаконить землю и получить право законно пользоваться своими гаражами.

Для этого они должны получить разрешение на ввод в эксплуатацию — а город им в этом отказывает. Члены кооператива попытались в суде заставить мэрию узаконить свой объект (к тому моменту ставший «самовольной постройкой»). Прошли две инстанции.

Барнаульский тупик. Altapress.ru

Результат один: судьи утверждают, что кооператив как некоммерческая организация вообще не имел права обращаться в суд. Это значит, что узаконивать свое право на боксы, подсобки, склады и мастерские должен каждый собственник по отдельности.

В гаражном кооперативе не могут понять логику. Как так? Земля выделялась кооперативу, договор аренды был заключен (и зарегистрирован) именно с ним. Разрешение на строительство выдали тоже кооперативу. Почему же он не может защищать права своих членов?

Татьяна Щигрева,

член гаражного кооператива:

Здание висит в воздухе. Люди не могут использовать его, потому что государство чинит препятствия. Это беспредел и беда большого количества людей.

Выхода из конфликтной ситуации члены кооператива не видят, но отказываться от борьбы не собираются.