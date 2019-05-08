Александр Локтев получил диплом мастера государственного управления

В конце апреля подошла к завершению учебная программа подготовки Executive Master in Public Management (EMPM) — «Мастер государственного управления для руководителей» в высшей школе государственного управления при РАНХиГС. Данная программа была разработана академией специально для победителей и финалистов конкурса «Лидеры России».

В числе выпускников — депутат Барнаульской городской Думы, основатель фонда социальных проектов, директор по стратегическому развитию и управлению ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», Александр Локтев:

Работая как в бизнесе, так и в общественной жизни нашего региона, я давно хотел получить высшее образование в сфере государственного управления. Не являясь участником конкурса Лидеры России, попал в рамках сложного конкурсного отбора (многоуровневое эссе, собеседование) в группу управленцев, обучающихся по данной программе, специально разработанной в Высшей школе государственного управления (ВШГУ) при Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Эта программа идентична программе Высшего кадрового резерва, где обучаются министры, губернаторы и другие высшие чины государственной службы.

Наставничество от известных руководителей из бизнеса и государственного управления.

Программа обучения впечатляет: в течение всего периода обучения мы получали личные карьерные консультации от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. На очных этапах мы встречались с коллегами-управленцами со всей России, а также лидерами страны и регионов, топ-менеджерами корпораций — безусловно, это бесценные связи. Та персональная обратная связь, которую мы получали в процессе обучения от квалифицированных экспертов — это замечательная возможность узнать о своих точках роста и получить личный план развития. По сути дела, мы присоединились к курсу, разработанному специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.

Темп работы был очень насыщенным: 6 модулей в течение 8 месяцев, много практических задач, а в итоге — защита проектной работы на базе конкретного региона. Моя группа в составе 7 человек прорабатывала задание по Липецкой области, и в итоге — успешная защита и квалификационный диплом «Мастер государственного управления для руководителей». Надеюсь, что тот колоссальный опыт, знания, навыки, которые я получил, обучаясь по программе, помогут мне в дальнейшей работе и принесут ощутимые результаты для нашего города, региона уже в самое ближайшее время.