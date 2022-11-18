Александр Лукашенко обрадовался уходу McDonald's из Белоруссии и пообещал свои бургеры

Александр Лукашенко считает, что место McDonald’s должен занять белорусский бизнес. Он заявил, что всегда призывал «не бросаться на заморское» и потреблять «только свое».
Он не разделяет переживания молодежи по поводу ухода крупного бренда общепита и считает, что это, наоборот, к лучшему.
«Я думаю: слава тебе господи, что хоть уходит!» — заявил он.
Президент Белоруссии отметил, что место McDonald’s должны занять отечественные специалисты:
«У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю».
Ранее стало известно, что место McDonald’s замет российский бренд общепита «Вкусно — и точка» с 11 ноября.