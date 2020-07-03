Александр Романенко: «Мы добьемся звания „Город трудовой доблести“ для алтайских городов»

2 июля стало известно, что Владимир Путин поддержал предложение присвоить учрежденное им звание «Город трудовой доблести» 20 городам России. На данный момент в этом списке не оказалось городов Алтайского края, которые могут претендовать на титул, — Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска. Однако секретарь регионального отделения «Единой России», председатель АКЗС Александр Романенко намерен добиться того, чтобы наши города получили это почетное звание.

Сотни тысяч — за!

Как пояснил Александр Романенко, в Алтайском крае в голосовании и сборе подписей за все четыре города приняло участие более 300 тыс. человек (на сайте «ДоблестьАлтая.рф», а также во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ).

Александр Романенко,

секретарь регионального отделения «Единой России», председатель АКЗС:

Конечно, мы могли изначально решить, что в 2020 году будем «продвигать» к званию «Город трудовой доблести» только один из городов, как это сделали в других регионах. Но, зная славную историю подвигов тружеников тыла Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новоалтайска, видя желание жителей увековечить эту память, мы не могли сказать, например, рубцовчанам или бийчанам: извините, мы в этом году «работаем» на Барнаул, а вы ждите очереди. Это было бы несправедливо, тем более в год 75-летия Великой Победы.

«Единая Россия» запустила процессы по сбору подписей и устроила масштабное голосование для всех четырех городов. Теперь, получив поддержку жителей и общественников, подготовлена почва для того, чтобы добиться звания «Город трудовой доблести» для наших городов.

Что дальше

Кроме собранных подписей города должны получить заключение историков Российской академии наук, подтверждающее подвиг жителей в тылу в годы Великой Отечественной войны. Затем пакет документов от муниципалитетов изучается правительством региона и Законодательным собранием, после чего на федеральный уровень подается ходатайство о присвоении городам звания «Город трудовой доблести». Эти процессы уже запущены.

Александр Романенко также заявил, что сбор подписей за города продолжится. Это важно, чтобы на федеральном уровне увидели, как жители Алтайского края поддерживают свои города и стремятся увековечить подвиг тружеников тыла.

Справка

В марте 2020 года президент РФ Владимир Путин учредил почетное звание «Город трудовой доблести». На территории России и ближнего зарубежья уже есть города-герои, крепость-герой и города воинской славы. Впервые в истории высоким званием будут отмечены и города, жители которых в годы Великой Отечественной войны внесли наибольший вклад в общую Победу.