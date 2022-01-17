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Александр Романенко: «Отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах — это правильное решение»

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко считает правильным решение Госдумы РФ, отложить рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов.

Александр Романенко.
Александр Романенко.
Фото предоставлено пресс-службой "Единой России"

— Обсуждение законопроекта было непростым, он был неоднозначно воспринят в обществе, депутаты Алтайского Заксобрания также высказывали самые разные мнения.

Мы понимали, что подходить к принятию такого решения нужно очень взвешенно, направили свои предложения перед первым чтением и поправки к проекту федерального закона перед вторым.

Поддерживаю позицию коллег по партии, которые нас услышали и правильно отреагировали, отложив решение по данному вопросу.

В нынешней ситуации, когда в стране распространяется новый, более агрессивный штамм вируса «омикрон», понятно, что законопроект требует еще более серьезной проработки, возможно, новых подходов.

Я считаю, решение отложить рассмотрение документа правильным шагом, — отметил председатель краевого парламента.

Александр Романенко также напомнил, что на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 13 января было принято решение усилить контроль за соблюдением положений антиковидного указа и наращивать темпы вакцинации.

14 января секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия внимательно изучила ситуацию и считает «единственно правильным отложить» рассмотрение документа. Эту позицию разделили поддержали депутаты фракции ЕР в Госдуме. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения. Этот вопрос обсудят 17 января на совете Госдумы.

Напомним, депутаты Алтайского Заксобрания подготовили свод поправок ко второму чтению, они касались тех, кто переболел ковидом бессимптомно, утверждении перечня оснований для медотвода при вакцинации, введении дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий и др.

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