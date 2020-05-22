Александр Романенко пообещал помочь владельцам гидроциклов, попавшим в сложную ситуацию с транспортным налогом

Любители водно-моторных видов спорта обеспокоены проблемой, которая мешает развиваться аквабайку — модному и современному виду физической активности. Дело в том, что в Алтайском крае действует повышенная ставка транспортного налога для владельцев гидроциклов — 250 руб. /л.с. Для аквабайка средней мощности это примерно 30−40 тыс. рублей в год.

В нашем климате человек пользуется этой техникой не более 10 раз за сезон, таким образом налог фактически составляет примерно 3−4 тыс. рублей в день. Из-за этого владельцы гидроциклов предпочитают не ставить свою технику на учет, а региональный бюджет теряет поступления.

Владельцы техники попросили председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Александра Романенко разобраться с проблемой.

Александр Романенко,

председатель АКЗС:

Федеральным налоговым законодательством установлены ставки транспортного налога 25 руб. для гидроциклов с мощностью двигателя до 100 л.с. и 50 руб. для гидроциклов с мощностью двигателя свыше 100 л.с. Эти ставки могут быть увеличены или уменьшены законами субъектов Российской Федерации, но не более чем в десять раз.

Александр Романенко отметил, что максимальные ставки налога (250 руб. для гидроциклов с мощностью двигателя до 100 л.с. и 500 руб. для гидроциклов с мощностью двигателя свыше 100 л.с.) установлены, например, в Белгородской, Брянской, Владимирской, Еврейской Автономной и Калужской областях, в Краснодарском крае, в Республиках Карелия и Мордовия.

Александр Романенко,

председатель АКЗС:

В Алтайском крае ставки транспортного налога для гидроциклов установлены в размере 125 руб. и 250 руб. соответственно. Эти ставки закреплены законом Алтайского края и действуют с 1 января 2009 года без изменений.

Справка Федеральным Законом от 26.07.2019 № 217-ФЗ установлены административные наказания для судоводителей маломерных судов. Так ст. 11.8. «Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления» предусматривает наложение административного штрафа в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей за управление незарегистрированным судном и наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тыс. рублей за управление судном, не прошедшим технического осмотр.

В реальной жизни, чтобы избежать штрафа, владельцы гидроциклов на максимальной скорости «удирают» от инспекторов ГИМС, а должностные лица просто не имеют физической возможности составить административный протокол на нарушителей.

Александр Романенко пообещал разобраться в ситуации с транспортным налогом для владельцев этой категории техники.

Александр Романенко,

председатель АКЗС:

По данным статистической налоговой отчетности за 2018 год, в нашем регионе Государственной инспекцией маломерных судов зарегистрировано всего 48 гидроциклов (из них 21 с мощностью двигателя до 100 л.с., 27 — с мощностью двигателя свыше 100 л.с.). Эти цифры дают повод серьезно задуматься и еще раз вернуться к данному вопросу.

Источник: https://myaltai.com/2020/05/20/62685.html