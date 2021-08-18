Александр Романенко посетил Залесовский район.

Рассмотрение перечня объектов для включения в реестр стало одной из целей поездки в Залесовский район председателя краевого Законодательного Cобрания Александра Романенко. Кроме того, в ходе поездки он проверил реализацию в районе федеральных целевых программ, которые осуществляются под контролем партии «Единая Россия».

По программе «Формирование современной городской среды» в центре села Залесово практически заново создается парк имени Героя Советского Союза В.Я.Марковского. Зеленая территория будет включать десятки насаждений, беседки, прогулочные дорожки и даже площадку для занятия скейтбордом. Об этом специально попросила местного главу района Александра Пластеева молодежь с. Залесово. В текущем году завершается первый этап работ.

Темой обсуждения с председателем АКЗС стал вопрос финансирования возведения парка в следующем летнем периоде.

По национальному проекту «Демография» в райцентре заканчивается строительство детского сада на 140 мест. Предполагается, что помимо новых групп в помещение детского учреждения переедут ребятишки и воспитатели, которые временно размещены в школьном здании. Федеральный и краевой бюджет выделили на строительство детского учреждения 156 млн рублей, еще 1,5 млн на его оснащение выделил местный бюджет. Александр Романенко в ходе общения с подрядчиком подчеркнул важность того, чтобы работы были завершены до наступления зимнего периода и уже в этом году дети вошли в новое здание.

Особое внимание в ходе поездки было уделено рассмотрению потенциальных объектов образования, предназначенных для включения в программу капитального ремонта. По инициативе партии «Единая Россия» Президент Российской Федерации поручил федеральному правительству сформировать реестр таких школ, капитальный ремонт которых будет осуществлен до 2026 года. Всего в России будет отремонтировано более 7000 объектов.

По словам Александра Романенко, в крае стоит задача до ноября сформировать список объектов, которые попадут в этот реестр. Предполагается, что в крае это будет более 300 школ. Это будут именно те объекты, которые требуют незамедлительного ремонта. Школы будут со всего края, но особое внимание предполагается уделять, прежде всего, сельским учреждениям. Сейчас решается вопрос о формировании необходимой проектно-сметной документации.

«Мы постараемся помочь с краевого уровня в решении этого вопроса муниципалитетам, в чьи полномочия это входит, — рассказал Александр Романенко. — Но есть вероятность, что и эти расходы может взять на себя федерация. Те школы, что не войдут в реестр, будем стремиться отремонтировать средствами бюджета Алтайского края. На данный момент мы включили в реестр 165 школ, сдача очередной статотчетности в ноябре».

Непосредственно в Залесовском районе одним из кандидатов на капитальный ремонт станет Думчевский филиал Шатуновской средней школы. Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению АКЗС Иван Мордовии, в чей депутатский округ входит село, взял ремонт школы на особый контроль:

«У меня есть поручение председателя АКЗС проконтролировать включение школы в реестр. Совместно с районными властями проведем все необходимые процедуры: подготовку проектно-сметной документации, прохождение экспертизы. Село должно получить современную школу».

Думчевская школа построена в 1974 году. В прошлом году в ней проводили небольшие ремонты. Однако сейчас требуется провести серьезный объем работ: замену полов, крыши, фасадов, установку нового оборудования. По словам директора Шатуновской СОШ, чьим филиалом является Думчевская школа, в заведении обучается 39 ребятишек: «Мы по детишкам детсадовского возраста знаем, что количество школьников увеличится до 44 человек. Будут выделены средства, будет школа, будет и село существовать».

Также Александр Романенко посетил детский сад «Радуга», где в 2020 году уже проведен капитальный ремонт. Он побывал на строительства моста через речку Жерновка, который возводится за счет местного бюджета. Однако при этом часть расходов на строительство покрыты за счет средств, которые в размере 1 миллиарда рублей федеральных средств выделены для муниципалитетов. Завершился визит председателя АКЗС совещанием с работниками ЖКХ района по вопросу внедрения современного оборудования. В 2021 году районом приобретен уникальный котел длительного горения, который может отапливать площадь потребителей до 10 тысяч квадратных метров. Он не требует для себя крытого помещения и работает на всех видах топлива, в райцентре для него используют отходы деревообработки, что ведет к серьезной экономии средств.