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Александр Романенко поздравил барнаульских ветеранов с наступающим Днем Победы

В крае проходит акция «Спасибо ветерану», организованная партией «Единая Россия» и всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».

Александр Романенко поздравляет барнаульских ветеранов с наступающим Днем Победы.
Александр Романенко поздравляет барнаульских ветеранов с наступающим Днем Победы.
Пресс-служба "Единой России"

Секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России», председатель АКЗС Александр Романенко вместе с региональным руководителем движения «Волонтеры Победы» Алиной Горловой посетил Николая Константиновича Вытоптова и Льва Викторовича Малиновского — ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Барнауле.

Лев Викторович Малиновский рассказал гостям, что родился в семье московских учителей, а свое 18-летие встретил под Ленинградом солдатом зенитных войск в 1943 году. После войны работал переводчиком, корреспондентом газеты на немецком языке, преподавал историю и страноведение в Барнаульском педагогическом институте. Защитил докторскую диссертацию о немцах Южной России, автор более ста научных работ и свыше 700 научных публикаций различного характера.

От имени партии «Единая Россия» и «Волонтеров Победы» Александр Романенко поздравил Льва Викторовича с наступающим праздником. «Низкий Вам поклон за вклад в освобождение нашей страны и всего мира от фашизма. От всей души желаю, чтобы этот праздник, эти отличные весенние деньки придали Вам бодрости, здоровья и сил. Пусть память о прожитом в те далекие годы приносит только светлые воспоминания и гордость за пройденный путь» — сказал секретарь.

В доме Николая Константиновича Вытоптова гостей ждали с накрытым столом. За чашкой чая ветеран поделился историей своей Победы. «В ноябре 1944 года его призвали на службу в Красную армию из Советского района Алтайского края. Сначала направили в учебную часть под Красноярском. В апреле 1945 года планировалась отправка молодых бойцов на запад, но затем это решение изменилось, был дан приказ ехать на 1-й Дальневосточный фронт. Служил в подразделениях легендарного управления советской военной контрразведки Смерш. За участие в боевых операциях он награжден орденом Отечественной войны II степени.

Александр Романенко вручил ветерану подарки и договорился о встрече в канун 77-летия Победы.

«Вам, ветеранам Великой Отечественной войны, мы обязаны жизнью и свободой. Долг всех послевоенных поколений, каждого из нас — свято беречь память о вашем подвиге. Будьте здоровы, берегите себя, и до встречи в будущем году!», — сказал он.

Напомним, акция «Спасибо ветерану» проводится ежегодно в канун 9 мая и в Новый год. В рамках акции партийцы и волонтеры посещают ветеранов на дому, поздравляют с праздником. В 2021 году каждый из более чем 420 живущих в Алтайском крае участников Великой Отечественной войны получит подарочные наборы.

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