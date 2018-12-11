Ко дню рождения Александра Солженицына: от религии через ГУЛАГ к государственному признанию

11 декабря 1918 года родился Александр Солженицын, писатель и публицист, который внес ощутимый вклад в общественную и политическую жизнь советской и постсоветской России. К своей родине он относился по-особенному: не мог остаться в стране и не мог не вернуться. О жизни и творчестве Александра Исаевича Солженицына — в материале altapress.ru

Детство

Родители писателя — Исаакий, русский крестьянин с Северного Кавказа, и Таисия, украинка из богатейшего на Кубани помещичьего хозяйства. Солженицын родился 11 декабря 1918 года — спустя полгода после трагической смерти отца. Исаакий был добровольцем Первой Мировой войны. Успешно прошел сражения и погиб уже после демобилизации, на охоте. В дальнейшем, тяга к фронту передалась от отца к сыну.

Первые шесть лет своей жизни Александр Исаевич и его мать жили в Кисловодске, но в 1924 году переехали в Ростов-на-Дону. Жили в бедности — октябрьская революция разорила Солженицыных.

С самого детства будующему писателю прививали религиозную культуру, он носил крестик и даже отказывался вступать в пионеры. Но под школьным влиянием в 1936 году вступил в ряды комсомольцев.

Творчество Солженицына

Литературой Александр Исаевич увлекся еще в школьные годы. Читал русских классиков, любил театр, изучал историю и вынашивал планы по созданию собственного революционного романа.

С самого начала деятельности он проявлял интерес к событиям Октябрьской революции и Первой мировой. Эта тема заняла значительную часть трудов писателя: «Красное колесо», «Двести лет вместе», «Размышления о Февральской революции» и «Август Четырнадцатого», который сделал Солженицына знаменитым на Западе.

Несмотря на явное пристрастие к литературе, специальность он выбрал совершенно из другого направления — физико-математический факультет Ростовского университета.

Специальность выбрал не столько исходя из интересов, сколько из-за преподавателей. «…На физмате были исключительно образованные и очень интересные преподаватели» (по воспоминаниям школьного и университетского друга)

Свои исторические труды Солженицын разнообразил автобиографиями: поэма «Дороженька», рассказ «Захар-Калита», «Раковый корпус», который отразил период болезни писателя. Повесть «Люби революцию», рассказ «Случай на станции Кочетовка» — о войне.

Репрессии и тюремное заключение заняли важную часть его литературной деятельности: «В круге первом», «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг Гулаг».

Александр Исаевич с женой. www.solzhenitsyn.ru/

Заключение и ссылка

Череда его арестов началась на фронте. Туда он рвался несмотря на «ограниченную годность». И там он, несмотря на строжайший запрет, вёл дневник. Но в поле зрения военной цензуры он попал после того, как обнаружилась его переписка с некогда близким другом Николаем Виткевичем.

В ней Солженицын не лестно отзывался о сталинских порядках — сравнивал их с крепостным правом, писал о желании создать организацию по восстановлению «ленинских» норм. При обыске у Александра Исаевича нашли революционную резолюцию, которую он создал вместе с Виткевичем.

Впервые писатель оказался в тюрьме в мае 1945 года. 7 июля его заочно приговорили к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке по окончании срока.

Солженицын на пути к монастырю Иоанна Богослова. www.solzhenitsyn.ru/

Лагерь «Новый Иерусалим»," Степлаг" - лагеря системы ГУЛАГ, один из московский лагерь, закрытое конструкторское бюро при авиамоторном заводе в Рыбинске, Бутырская тюрьма — далеко не полный список мест, где пришлось побывать Солженицыну.

Его освободили только 13 февраля 1956 года решением Верховного суда СССР, «за отсутствие состава преступления».

Высылка из СССР

После «временного затишья» в отношениях с властью началась череда вмешательств в литературную деятельность Александра Исаевича. Его произведения стали серьезным основанием для того, чтобы власти посчитали писателя своим ярым противником.

12 февраля 1974 года, спустя месяц после выхода за границей его романа «Архипелаг ГУЛАГ», Солженицына арестовали и обвинили в измене Родине. Его лишили советского гражданства и выслали в ФРГ.

Несмотря на это, в одном из интервью, на вопрос: «Рассматриваете ли вы возможность вернуться на Родину?» он ответил твердой уверенностью. Из его уст прозвучало: «Я точно знаю, что это произойдет».

Восстановление гражданства

С 1990 года отношение к Солженицыну со стороны правительства начало меняться. Его советское гражданство восстановили, а в последствии закрыли уголовное дело. За «Архипелаг ГУЛАГ» его наградили Государственной премией РСФСР.

Но вернулся на родину Солженицын с семьей только в мае 1994 года. И сразу же отправился в путешествие из Владивостока в Москву на поезде.

Возвращение на родину. Встреча во Владивостоке 27 мая 1994 года. www.solzhenitsyn.ru/

С того момента у писателя в России началась буквально другая жизнь. Его почитали. Удостоили ордена Андрея Первозванного, Большой золотой медалью им. Ломоносова, Государственной премией Российской Федерации и другими наградами.

Смерь Солженицына

Александр Исаевич скончался 3 августа 2008 года. Спустя два года на его могиле установили мемориальный крест, который создали про проекту скульптора Дмитрия Шаховского.

Оценка жизни и творчества

И жизнь и творчество писателя были и воспринимались неоднозначно.