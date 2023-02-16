Александр Терентьев: Пенсионная реформа, как неудачная пластика, только изуродовала жизнь старшего поколения

Бедность, закредитованность, «теневые» заработки — это та плата за многолетний труд пенсионерам, которую большинство посчитало достойной. Уже не имеет смысла спорить, что пенсионная реформа провалилась — есть ужасающие цифры и конкретные факты, которые без слов говорят, что пенсия — это незаслуженное наказание для пенсионеров, а не залуженный отдых.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ продолжает настаивать на том, что все губительные для пенсионной системы новшества необходимо отменить и выстроить на основе справедливых предложений социалистов.

Немного цифр. Согласно результатам недавнего исследования сервисов hh.ru* и YouDo.com**, 32% пенсионеров вынуждены постоянно экономить, 33,5% хватает средств лишь на самое необходимое, 31% немного не хватает для комфортной жизни. Таким образом, «только 3,5% пенсионеров имеют достаточные доходы, все остальные — в той или иной степени бедные, — комментирует председатель партии, руководитель фракции „СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ“ в Госдуме Сергей Миронов. — Это результат бесконечных пагубных реформ, венцом которых стало повышение пенсионного возраста, планомерного отказа государства от своих обязательств. В нынешней пенсионной системе у пожилых людей практически нет шансов на достойную жизнь, зато есть все шансы стать нищими».

Об уровне жизни пенсионеров в Алтайском крае говорит еще одна любопытная цифра — регион занял первое место по закредитованности населения старше 60 лет.

— О какой борьбе с бедностью и повышении уровня благосостояния наших граждан мы говорим, если загоняем в кабалу одну из самых уязвимых категорий, — отмечает депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев.

По словам политика, сейчас система выстроена так, что заставляет пенсионеров работать, но неофициально, потому что опять же правительство никак не хочет согласиться на индексацию пенсий работающим пенсионерам, которая не проводится уже седьмой год.

С 2016 года официальное число работающих пенсионеров сократилось с 14,5 до 8,1 миллиона.

— На самом деле их почти вдвое больше, опросы это показывают, — отмечает Сергей Миронов. — Просто люди платят государству той же монетой: уходят в «серую» занятость, не отчисляя ни налогов, ни страховых взносов.

Социалисты уверены, что государство несправедливо лишает людей индексации, и даже расчет на бюджетную экономию не оправдывается. Однако поддержки большинства законопроект СР-ЗП о возобновлении индексации не находит.

Как отметил Александр Терентьев, пенсионную реформу можно сравнить с неудачной пластикой, которая только изуродовала жизнь старшего поколения. Нужно возвращать прежний пенсионный возраст, отказываться от системы коэффициентов и баллов, которые с каждым годом все сложнее получить, отменять регрессивную шкалу страховых взносов. И выстраивать страховую пенсионную систему на принципах солидарности, прозрачности и справедливости.

*хх.ру

** юду.ком