Александр Терентьев пожелал студентам, чтобы высшее образование в стране стало бесплатным, а стипендия достойной

Поздравляя сегодня студентов с их днем, депутат Госдумы Александр Терентьев, среди традиционных пожеланий здоровья, успехов, новых стремлений и открытий, назвал и новую систему образования. В которой, как отметил политик, нет места финансовым интересам и родственным связям.

— Обучение в вузах должно быть полностью бесплатным, — уверен Александр Терентьев, — И каждый ребенок, обладающий достаточным багажом знаний, должен иметь возможность в нем учиться, независимо от того, какой доход у его семьи и на каких должностях работают его родители. Тем более, дети высокопоставленных лиц не должны иметь никаких привилегий на целевое направление в вуз. Идти в профессию нужно по призванию, по желанию, которых, как известно, не купишь, только тогда мы получим настоящих дипломированных специалистов, профессионалов, людей, болеющих своим делом и стремящихся работать лучше и лучше.

Также политик подчеркнул, что студентам не стоит тратить время на поиски приработка, чтобы прокормить себя. — «Стипендия, которую получает студент, должна покрывать эти расходы, — говорит депутат. — И голова тогда у него будет думать о лекциях, семинарах, экзаменах, а не о том, на что он завтра будет есть, и чем платить за жилье».