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Жизнь

Александр Терентьев пожелал студентам, чтобы высшее образование в стране стало бесплатным, а стипендия достойной

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ неоднократно указывала на необходимость серьезного реформирования системы образования в России. Одними из главных шагов должны стать — бесплатное высшее образование, достойная стипендия и никакой протекции для абитуриентов.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Фото предоставлено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Поздравляя сегодня студентов с их днем, депутат Госдумы Александр Терентьев, среди традиционных пожеланий здоровья, успехов, новых стремлений и открытий, назвал и новую систему образования. В которой, как отметил политик, нет места финансовым интересам и родственным связям.

— Обучение в вузах должно быть полностью бесплатным, — уверен Александр Терентьев, — И каждый ребенок, обладающий достаточным багажом знаний, должен иметь возможность в нем учиться, независимо от того, какой доход у его семьи и на каких должностях работают его родители. Тем более, дети высокопоставленных лиц не должны иметь никаких привилегий на целевое направление в вуз. Идти в профессию нужно по призванию, по желанию, которых, как известно, не купишь, только тогда мы получим настоящих дипломированных специалистов, профессионалов, людей, болеющих своим делом и стремящихся работать лучше и лучше.

Также политик подчеркнул, что студентам не стоит тратить время на поиски приработка, чтобы прокормить себя. — «Стипендия, которую получает студент, должна покрывать эти расходы, — говорит депутат. — И голова тогда у него будет думать о лекциях, семинарах, экзаменах, а не о том, на что он завтра будет есть, и чем платить за жилье».

— Дорогие студенты, вы сейчас проживаете годы, которые навсегда останутся в вашей памяти, как прекрасное воспоминание из молодости. Желаю вам, за всеми студенческими развлечениями, шалостями, без которых, безусловно, никуда, не забывать о самом главном — знаниях! Это основа не только вашей дальнейшей жизни, но и жизни всей нашей страны. Будьте профессионалами, лучшими из лучших, дарите нам новые открытия, доказывайте, убеждайте, мыслите и развивайтесь! Вы наша опора и надежда! Вы наше будущее!, — отметил Александр Терентьев.

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