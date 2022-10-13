13 октября
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Жизнь

Александр Терентьев: «Проблемы ЖКХ нужно решать не за счет граждан»

С 1 декабря Правительство России наметило очередную индексацию тарифов ЖКХ. Их предлагают поднять на 9%, при этом якобы отменив ежегодное повышение в июле следующего года. Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, руководитель фракции социалистов в Государственной Думе Сергей Миронов направил письмо главе Правительства России Михаилу Мишустину с требованием отказаться от намеченных планов и расширить льготы по оплате жилищно-коммунальных льгот.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Источник: altai.spravedlivo.ru

Социалисты уверены, что внеочередное повышение тарифов ЖКХ снизит реальные доходы граждан, ударив по платежеспособности населения.

«Хотя в кабмине уверяют, что речь о переносе индексации, что планового повышения в следующем июле не будет. — комментирует политик. — Можно ли верить этим обещаниям на фоне подобных решений? Когда двукратного повышения за год вообще быть не должно, а его проводят. Когда на словах чиновники кабмина — тот же глава Минэкономики — говорят о необходимости повышать потребительский спрос, а на деле бьют по этому спросу прицельным ударом».

Как говорят эксперты, рост тарифов в декабре снизит реальные доходы граждан минимум на 1%, что повлечет за собой сокращение потребительского спроса. Люди будут больше тратить на обязательные платежи, в остальных случаях придется потуже затянуть пояса.

«У наших людей и так пустые кошельки, о каких повышениях тарифов, тем более в таком объеме, может идти речь? Ни для кого не секрет, что в коммунальной сфере у нас черт ногу сломит. Но чтобы их решить, нужно разбираться с непрозрачными тарифами, сверхприбылями монополий, махинациями управляющих компаний. Залезть в карманы граждан — это не значит решить проблему. Нужно оставить людей в покое и проводить комплексную, системную работу!», — заключил депутат Государственной Думы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Помимо этого, фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Госдуме внесла законопроект о расширении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Социалисты требуют снизить предельно допустимую долю расходов на ЖКУ на федеральном уровне с 22% до 15% от доходов семьи.

Источник: altai.spravedlivo.ru

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