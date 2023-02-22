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Жизнь

Александр Терентьев: Проект «Помощь» станет реальной поддержкой граждан с низкими доходами

Социальный проект «Помощь» для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предлагает запустить партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ. Для его реализации необходимо выпустить одноименную карту, на которую государство будет переводить средства в размере одного регионального прожиточного минимума. Люди смогут тратить их на продукты первой необходимости, продовольствие, лекарства и медицинские изделия. Полный перечень товаров социалисты предлагают установить Правительству России.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду».

Инициатива создания реального проекта помощи гражданам с низкими доходами возникла не случайно. С началом специальной военной операции число людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, возросло. Многие из них не могут решить свои финансовые проблемы самостоятельно. Поэтому социалисты настаивают — государство должно предоставить справедливую «Помощь» людям.

— Забота о населении — главная задача государства. Многие граждане ушли на фронт и героически защищают безопасность России и наших соотечественников. Их жены остались здесь не только с детьми, но и со всеми сопутствующими материальными трудностями. Государство должно подставить им свое плечо в такой трудный момент. Помочь нужна и тем, кто пострадал от санкционного давления. Да, экономика России достаточно прочная, чтобы выдержать все «удары» Запада, но некоторые ее отрасли переживают не самые лучшие времена. И наша задача — протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается, — уверен депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

В своем законопроекте депутаты-социалисты прописали также механизм компенсации выпадающих доходов для участвующих в программе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

— Мы считаем, что компенсацию нужно платить из бюджета. Для получения средств представители бизнеса должны заключать специальный договор с региональными властями, а средства на программу «Помощь» предлагаем выделять регионам в виде субсидий из федерального бюджета, — заключил Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

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