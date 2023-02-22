Александр Терентьев: Проект «Помощь» станет реальной поддержкой граждан с низкими доходами

Инициатива создания реального проекта помощи гражданам с низкими доходами возникла не случайно. С началом специальной военной операции число людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, возросло. Многие из них не могут решить свои финансовые проблемы самостоятельно. Поэтому социалисты настаивают — государство должно предоставить справедливую «Помощь» людям.

— Забота о населении — главная задача государства. Многие граждане ушли на фронт и героически защищают безопасность России и наших соотечественников. Их жены остались здесь не только с детьми, но и со всеми сопутствующими материальными трудностями. Государство должно подставить им свое плечо в такой трудный момент. Помочь нужна и тем, кто пострадал от санкционного давления. Да, экономика России достаточно прочная, чтобы выдержать все «удары» Запада, но некоторые ее отрасли переживают не самые лучшие времена. И наша задача — протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается, — уверен депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.