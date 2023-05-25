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Жизнь

Александр Терентьев разбирается, почему красногорским почтальонам собираются урезать заработную плату и часы при прежнем объеме работы

К депутату Госдумы Александру Терентьеву за восстановлением справедливости обратились почтальоны Красногорского ОПС. В своем коллективном письме они рассказывают, что им собираются сократить заработную плату и рабочее время на 30%, при этом объем работы остался прежним. Безусловно, работники почты, ежемесячный доход которых итак невелик, возмущены этими неправомерными, по их словам, действиями руководства и просят депутата Госдумы защитить их трудовые права.

К депутату Госдумы Александру Терентьеву за восстановлением справедливости обратились почтальоны Красногорского ОПС.
К депутату Госдумы Александру Терентьеву за восстановлением справедливости обратились почтальоны Красногорского ОПС.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

Как поясняют авторы письма, снижение заработной платы и рабочего времени, им объяснили сокращением подписки на периодику. Почтальоны не спорят. Выписывать газет и журналов сегодня люди стали меньше, поскольку все есть в Интернете. Но это совсем небольшая часть обязанностей почтальонов. Еще есть — обработка и доставка простых и заказных писем, счет-квитанций на оплату коммунальных услуг, капитального ремонта, адресные и безадресные рекламные листовки, информационные газеты различных политических партий, доставка пенсий.

У нас нет сортировки и сортировщика. Мы принимаем газеты, пересчитываем, фиксируем и разбираем все сами. Приемку и разгрузку почты из машины в машину мы производим вручную, — пишут заявители.

При этом оклад по полной ставке составляет 15680 рублей плюс небольшие надбавки за проданную розницу и товары народного потребления, плюс подписка (которая, как уже было сказано выше, снизилась). "В отпуск спокойно сходить не можем, нет подменных почтальонов, приходится за 10% доплаты другому почтальону работать (нагрузка двойная — Прим.ред)", — рассказывают почтальоны и просят у Александра Терентьева содействия в сохранении заработной платы. "Иначе выживать нам будет совсем не на что, — сокрушаются селяне. — А нам нужно учить детей, покупать топливо, лекарства, одежду". Кстати, спецодежду и сумки для разноски почти, добавляют заявители, они ждут годами и вынуждены приобретать их за свой счет.

Уже 29 июня почтовый пункт в Красногорском районе может встать, если сотрудники не согласятся на новые условия. Александр Терентьев направил депутатский запрос Министру цифрового развития и связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву, с просьбой рассмотреть проблемную ситуацию сотрудников ОПС АО "Почта России" Красногорского района Алтайского края и принять меры для скорейшего ее разрешения.

Полагаю, что бесперебойная работа почты — это одна из важнейших социальных задач, обеспечить выполнение которой на достойном уровне должно государство, — отметил Александр Терентьев.

Также депутат Госдумы задал вопрос о планах повышения заработных плат сотрудников предприятия в текущем году, судя по цифрам, которые озвучивают заявители, она еле-еле дотягивает до МРОТ.

Общественная приемная депутата Государственной Думы ФС РФ Александра Терентьева в Алтайском крае

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