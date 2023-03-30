Хваленая оптимизация, о губительных последствиях которой для сферы здравоохранения неоднократно предупреждала партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, продолжает заглядывать в кошельки граждан. Еще один ее итог — включение частных клиник в программу обязательного медицинского страхования, что грозит увеличением числа платных услуг для населения. Социалисты уверены, вместо этого государство должно развивать бесплатную систему здравоохранения.

Председатель партии, руководитель фракции СР-ЗП в Госдуме Сергей Миронов напомнил, что попытки использовать частные медучреждения в рамках системы ОМС были вызваны оптимизацией государственных клиник. Вместо них зачастую создавались коммерческие учреждения, некоторые из которых были связаны с чиновниками, отвечавшими за ту самую оптимизацию.

Охрана здоровья граждан — первоочередная задача государства. Человек должен быть уверен, что, придя в поликлинику, он бесплатно получит любую медицинскую помощь, сдаст анализы и ему будет назначено лечение. Сейчас же люди доплачивают за те или иные услуги, оплачивают дорогостоящие операции. Получается, платная медицина не дополняет бесплатную, а старается задвинуть последнюю. Чтобы такого не было, финансирование сферы здравоохранения необходимо поднять в два раза — как минимум до 7% ВВП, на чем наша партия настаивает уже давно, — считает депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Уже известны прецеденты негативных последствий такой оптимизации. Так в Территориальном фонде ОМС Севастополя предложили ввести систему санкций для коммерческих клиник, которые заявились на оказание медпомощи по ОМС, но затем уклонились от исполнения обязательств.