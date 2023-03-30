30 марта
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Жизнь

Александр Терентьев: Сделать медпомощь для граждан доступной и бесплатной — прямая обязанность государства

Хваленая оптимизация, о губительных последствиях которой для сферы здравоохранения неоднократно предупреждала партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, продолжает заглядывать в кошельки граждан. Еще один ее итог — включение частных клиник в программу обязательного медицинского страхования, что грозит увеличением числа платных услуг для населения. Социалисты уверены, вместо этого государство должно развивать бесплатную систему здравоохранения.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Источник: altai.spravedlivo.ru

Председатель партии, руководитель фракции СР-ЗП в Госдуме Сергей Миронов напомнил, что попытки использовать частные медучреждения в рамках системы ОМС были вызваны оптимизацией государственных клиник. Вместо них зачастую создавались коммерческие учреждения, некоторые из которых были связаны с чиновниками, отвечавшими за ту самую оптимизацию.

Охрана здоровья граждан — первоочередная задача государства. Человек должен быть уверен, что, придя в поликлинику, он бесплатно получит любую медицинскую помощь, сдаст анализы и ему будет назначено лечение. Сейчас же люди доплачивают за те или иные услуги, оплачивают дорогостоящие операции. Получается, платная медицина не дополняет бесплатную, а старается задвинуть последнюю. Чтобы такого не было, финансирование сферы здравоохранения необходимо поднять в два раза — как минимум до 7% ВВП, на чем наша партия настаивает уже давно, — считает депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Уже известны прецеденты негативных последствий такой оптимизации. Так в Территориальном фонде ОМС Севастополя предложили ввести систему санкций для коммерческих клиник, которые заявились на оказание медпомощи по ОМС, но затем уклонились от исполнения обязательств.

Очередная попытка вылечить врожденную «хромоту» системы ОМС при помощи «костыля-подпорки». Попытка, скажем прямо, запоздалая, потому что ответственность частных подрядчиков надо было прописывать с самого начала. Тогда бы не было медицинского саботажа, в результате которого страдают пациенты, — прокомментировал ситуацию Сергей Миронов.

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