СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ вновь подняла вопрос о 13-й пенсии, о необходимости которой начала говорить еще в 2019 году. Социалисты предлагают в конце каждого года выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию и с 70 лет в двойном размере фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Государственной Думы.

— Это стало уже предновогодней традицией или иронией судьбы — но из года в год у Министерства финансов к концу года остаются огромные средства, которые по каким-то причинам за год потратить не удалось, хотя по планам расписано все до копеечки, — комментирует партийную инициативу лидер алтайских социалистов депутат Госдумы Александр Терентьев. — Речь идет о триллионах рублей. Только вдумайтесь, какой серьезный финансовый ресурс ежегодно из-за своей нерасторопности или недальновидности чиновникам приходится возвращать в бюджет. Эти деньги могли бы работать на развитие экономики, на улучшение жизни и благосостояния наших граждан, на поддержку регионов и прочее — у нас столько еще нерешенных вопросов. Но нет, правительство предпочитает их складировать на счетах и гонять туда сюда. Партия же предлагает, и уже не в первый раз, распорядиться этими средствами по-человечески. В конце каждого года направлять неизрасходованные деньги на выплату 13-й пенсии. Думаю, что этот подарок не обременит государство, а для людей эти деньги будут не лишним подспорьем, учитывая как взлетают цены, даже на продукты, в канун Нового года.

Как отметил лидер партии Сергей Миронов, законопроект предусматривает и другие изменения пенсионного законодательства. В частности, социалисты предлагают в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет (сейчас — 80 лет).

— Считаю, что принятие поправок повысит социальную ответственность государства по отношению к гражданам, детство и юность которых проходило в крайне тяжелых условиях, связанных с Великой Отечественной войной и последующим восстановлением народного хозяйства, — отметил председатель партии.

— Наконец, в законопроекте предлагается засчитывать в страховой стаж время получения среднего профессионального и высшего образования в государственных вузах на дневных отделениях, а также время ухода одного из родителей за каждым ребенком, которое засчитывается в страховой стаж, предлагается увеличить с полутора лет до трех, — заключил Сергей Миронов.

К сожалению, кабмин данную инициативу партии не поддержал. Возможно, это решение было поспешным, ибо не прошло и пары дней, чтобы детально ознакомиться со справедливыми предложениями, как уже был вынесен отрицательный вердикт.