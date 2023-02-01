Александра Невзорова* заочно приговорили к 8 годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС .

Московский суд признал Невзорова* виновным в распространении дезинформации о российской армии. Его приговорили заочно, так как в данный момент Невзоров* вместе с супругой находятся в Израиле.

Адвокат журналиста Надежда Федосеева намерена обжаловать приговор суда. По ее словам, нет состава преступления.

По данным следствия, Невзоров* 9 и 19 марта опубликовал в соцсетях и на YouTube-канале информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе. Следствие установило, что информация была ложной.

Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Минобороны РФ официально объявило о ложности этих сведений, а МВД объявило Невзорова* в розыск.

* - признан иноагентом.