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Жизнь

Александра Терентьева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»

Как сообщает пресс-служба алтайских социалистов, депутат Государственной Думы от Алтайского края Александр Терентьев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Награду парламентарию вручили в Кремле.

Александра Терентьева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Александра Терентьева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Фото предоставлено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

Как пишет в пресс-релизе региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду», Терентьев выразил благодарность за высокую оценку его труда.

Это подтверждает, что борьба за справедливость и правду, которую мы ведем, заметна и полезна обществу и государству. Не будем сбавлять обороты и продолжим работать на благо Родины, — процитировали они своего лидера.

Александра Терентьева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Александра Терентьева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Фото предоставлено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

Отметим, что медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» вручают за вклад в развитие различных областей трудовой деятельности, в дело защиты Отечества, за укрепление законности и правопорядка и иные заслуги перед Родиной.

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