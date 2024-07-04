Как сообщает пресс-служба алтайских социалистов, депутат Государственной Думы от Алтайского края Александр Терентьев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Награду парламентарию вручили в Кремле.

Как пишет в пресс-релизе региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду», Терентьев выразил благодарность за высокую оценку его труда.

Это подтверждает, что борьба за справедливость и правду, которую мы ведем, заметна и полезна обществу и государству. Не будем сбавлять обороты и продолжим работать на благо Родины, — процитировали они своего лидера.

Александра Терентьева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Фото предоставлено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

Отметим, что медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» вручают за вклад в развитие различных областей трудовой деятельности, в дело защиты Отечества, за укрепление законности и правопорядка и иные заслуги перед Родиной.

Самое важное - в нашем Telegram-канале