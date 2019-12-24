Альфа-Банк Барнауле открыл фитнес-клуб A-Sport

Для многих из нас спорт это уже не хобби, а образ жизни. Альфа-Банк поддерживает спортивные начинания своих сотрудников. Однако современный ритм жизни часто не оставляет нам времени для занятий спортом. Для удобства наших сотрудников мы приняли решили организовать спортзал непосредственно в офисе. Теперь нет необходимости ехать на другой конец города, чтобы позаниматься в тренажерном зале.