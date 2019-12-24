Альфа-Банк Барнауле открыл фитнес-клуб A-Sport

Ирина Бубенко,
региональный управляющий АО «Альфа-Банка» в г. Барнауле:
Для многих из нас спорт это уже не хобби, а образ жизни. Альфа-Банк поддерживает спортивные начинания своих сотрудников. Однако современный ритм жизни часто не оставляет нам времени для занятий спортом. Для удобства наших сотрудников мы приняли решили организовать спортзал непосредственно в офисе. Теперь нет необходимости ехать на другой конец города, чтобы позаниматься в тренажерном зале.
В спортивном клубе установлено 22 современных тренажера, оборудована зона для групповых занятий, где созданы комфортные и безопасные условия для тренировок, просторные раздевалки с локерами и душевыми кабинками.
Для достижения наиболее высоких результатов от занятий спортом сотрудники могут воспользоваться услугами персонального тренера.
Современным спортивный зал делает не только оборудование, но и интерьер. Стильный серый цвет стен с элементами кладки из красного кирпича, фасадные окна, из которых открывается панорамный вид на город.
Клуб открыт для сотрудников с 7:00 до 23:00 с понедельника по субботу.