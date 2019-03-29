AliExpress объявил о распродаже: что можно купить и с какой скидкой

Распродажа на AliExpress продлится до 1 апреля.
На обоих онлайн-моллах созданы страницы, где собраны все акции.
На AliExpress со скидкой продают фитнес-браслеты, умные часы, смартфоны и аксессуары, одежду, автомобильные товары и портативные аккумуляторы. На Tmall делают скидку на бытовую технику, смартфоны, ноутбуки разных брендов — Xiaomi, Huawei, Bosch и прочие.
Сообщается, что скидки на смартфоны достигают 41%, а на бытовую технику — 65%.
Перед тем, как покупать товар со скидкой, желательно сверить цену с другими онлайн-магазинами. СМИ сообщают о случаях, когда продавцы делают фейковые снижения цен.