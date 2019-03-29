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Жизнь

AliExpress объявил о распродаже: что можно купить и с какой скидкой

AliExpress и входящий в его состав Tmall объявили о начале распродаж. Они приурочены ко дню рождения торговой площадки 29 марта. Рассказываем, сколько продлится распродажа и что можно купить со скидкой.

Шопинг.
Шопинг.
СС0.

Распродажа на AliExpress продлится до 1 апреля.

На обоих онлайн-моллах созданы страницы, где собраны все акции.

На AliExpress со скидкой продают фитнес-браслеты, умные часы, смартфоны и аксессуары, одежду, автомобильные товары и портативные аккумуляторы. На Tmall делают скидку на бытовую технику, смартфоны, ноутбуки разных брендов — Xiaomi, Huawei, Bosch и прочие.

Сообщается, что скидки на смартфоны достигают 41%, а на бытовую технику — 65%.

Перед тем, как покупать товар со скидкой, желательно сверить цену с другими онлайн-магазинами. СМИ сообщают о случаях, когда продавцы делают фейковые снижения цен.

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