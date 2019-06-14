Барнаулец предоставил в суд подложные документы, чтобы платить меньше алиментов

Барнаульца осудили за фальсификацию доказательств по гражданскому делу о назначении алиментов. Мужчина предоставил в суд фиктивные документы о работе, чтобы платить своему ребенку минимальную сумму. При этом поначалу он вовсе отказывался признавать отцовство.

Как рассказала altapress.ru помощник прокурора Лениского района Диана Гордиенко, сначала женщине, обратившейся с иском о выплате алиментов, пришлось доказывать отцовство мужчины в судебном порядке. После того, как суд установил, что именно он является отцом ребенка, барнаулец должен был выплачивать 25% от своего заработка.

При этом мужчина не работал и не работает официально. В этом случае суд считает сумму алиментов по средней заработной плате. Такое положение вещей барнаульца не устраивало, и он попросил своего знакомого о помощи. Тот работал в компании своего отца и имел доступ к печатям. Он и устроил приятеля на работу фиктивно, сделав пометки в трудовой книжке, и установил ему оклад в 4 600 рублей. Таким образом, ребенку из этой сумму причиталось 1 150 рублей ежемесячно.

Мать ребенка возмутила такая маленькая сумма. У нее возникли подозрения, что мужчина скрывает свои настоящие доходы. Она обратилась к судебным приставам, которые позвонили в компанию, где был фиктивно трудоустроен барнаулец. В итоге выяснилось, что он там не работает.

Против мужчины возбудили уголовное дело о фальсификации доказательств по гражданскому делу. Его признали виновным и приговорили к 200 часам обязательных общественных работ. С женщиной, подавшей на алименты, он все-таки сумел заключить мировое соглашение: мужчина обязался выплачивать ребенку по 5 тыс. рублей ежемесячно.