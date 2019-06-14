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Жизнь

Барнаулец предоставил в суд подложные документы, чтобы платить меньше алиментов

Барнаульца осудили за фальсификацию доказательств по гражданскому делу о назначении алиментов. Мужчина предоставил в суд фиктивные документы о работе, чтобы платить своему ребенку минимальную сумму. При этом поначалу он вовсе отказывался признавать отцовство.

Мужчина, женщина, ребенок.
Мужчина, женщина, ребенок.
СС0

Как рассказала altapress.ru помощник прокурора Лениского района Диана Гордиенко, сначала женщине, обратившейся с иском о выплате алиментов, пришлось доказывать отцовство мужчины в судебном порядке. После того, как суд установил, что именно он является отцом ребенка, барнаулец должен был выплачивать 25% от своего заработка.

При этом мужчина не работал и не работает официально. В этом случае суд считает сумму алиментов по средней заработной плате. Такое положение вещей барнаульца не устраивало, и он попросил своего знакомого о помощи. Тот работал в компании своего отца и имел доступ к печатям. Он и устроил приятеля на работу фиктивно, сделав пометки в трудовой книжке, и установил ему оклад в 4 600 рублей. Таким образом, ребенку из этой сумму причиталось 1 150 рублей ежемесячно.

Мать ребенка возмутила такая маленькая сумма. У нее возникли подозрения, что мужчина скрывает свои настоящие доходы. Она обратилась к судебным приставам, которые позвонили в компанию, где был фиктивно трудоустроен барнаулец. В итоге выяснилось, что он там не работает.

Против мужчины возбудили уголовное дело о фальсификации доказательств по гражданскому делу. Его признали виновным и приговорили к 200 часам обязательных общественных работ. С женщиной, подавшей на алименты, он все-таки сумел заключить мировое соглашение: мужчина обязался выплачивать ребенку по 5 тыс. рублей ежемесячно.

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