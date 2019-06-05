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Жизнь

Алиментщиков могут обязать обеспечивать детей жильем

При разводе не живущий с ребенком родитель будет обязан участвовать в обеспечении его жилым помещением, такое предложение внес Минюст России, сообщает РБК.

Женщина и ребенок.
Женщина и ребенок.
СС0

Соответствующие изменения ведомство предложило внести в ст. 86 Семейного кодекса Российской Федерации (участие родителей в дополнительных расходах на детей).

Необходимость изменений в министерстве объяснили «обеспечением защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей». Родитель, проживающий отдельно от ребенка", согласно законопроекту, должен участвовать в приобретении жилья для ребенка.

Сейчас ст. 86 Семейного кодекса предусматривает обязанность родителей по несению дополнительных расходов на детей, вызванных лишь исключительными обстоятельствами. Среди них — тяжелая болезнь ребенка, увечья или необходимость оплаты постороннего ухода за ним.

Однако перечень этих обстоятельств, указанный этой в статье, считают в ведомстве, не исчерпывающий. Его авторы законопроекта предложили внести в статью в качестве исключительного обстоятельства потребность ребенка в жилом помещении.

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