Алла Михеева из «Вечернего Урганта» снова отдохнула на Алтае

На снимках Алла Михеева позируют на фоне алтайских гор и других красот природы. В комментариях пользователи восхищаются фотографиями ведущей.
Напомним, это не первый визит Аллы Михеевой на Алтай. В 2016 году она решила провести часть отпуска в горах. Побывав в Сростках в день закрытия Шукшинского фестиваля и сделав там три веселых снимка, Алла отправилась вверх по Катуни в Чемальский район.
Altapress.ru писал, что ранее Алла Михеева снимала программу с «Алтайской зимовки» в 2014 году, а также в ее «репортаж» попал известный алтайский морж Александр Зеленецкий, показавший Алле трусы.