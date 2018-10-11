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Алла Михеева из «Вечернего Урганта» снова отдохнула на Алтае

Алла Михеева, ведущая программы «Острый репортаж» в передаче «Вечерний Ургант» отдохнула на Алтае. Девушка разместила фотографии на своей странице в Instagram.

Алла Михеева на Алтае.
Алла Михеева на Алтае.
vk.com/alla_mikheeva

На снимках Алла Михеева позируют на фоне алтайских гор и других красот природы. В комментариях пользователи восхищаются фотографиями ведущей.

Напомним, это не первый визит Аллы Михеевой на Алтай. В 2016 году она решила провести часть отпуска в горах. Побывав в Сростках в день закрытия Шукшинского фестиваля и сделав там три веселых снимка, Алла отправилась вверх по Катуни в Чемальский район.

Altapress.ru писал, что ранее Алла Михеева снимала программу с «Алтайской зимовки» в 2014 году, а также в ее «репортаж» попал известный алтайский морж Александр Зеленецкий, показавший Алле трусы.

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