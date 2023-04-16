Алла Пугачева может выступить в России за один млн евро

Продюсер Сергей Лавров предположил, за сколько Алла Пугачева готова вернуться в Россию, чтобы дать концерт, сообщает «МК».

Он уверен, что певица приедет в Россию, только если получит большой гонорар. Например, раньше она выступала за 300 тыс. евро, однако сейчас этой суммы не хватит, считает продюсер.

Однако за один млн евро певица может приехать в Россию, утверждает Лавров.

«Надо предлагать в районе миллиона евро за приезд. Но пока таких предложений у нее нет. Поэтому Алла сидит дома и не работает», — пояснил Лавров.

Кстати, 15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 74 года. День Рождения она отметила в Израиле, куда уехала в 2022 году.