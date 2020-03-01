Алла Пугачева напугала поклонников новым фото без макияжа

Певица была без привычной кудрявой укладки и шиньона, в черно-белом домашнем платье. Фанатов смутило непонятное выражение лица артистки и отсутствие каких-либо морщин.
Одни комментаторы решили, что фотография была неудачно отфотошоплена. Другие посетовали на ужасное качество камеры и посоветовали Примандонне купить телефон с нормальным объективом.
Третьи решили, что дело в неудачном ракурсе. «Извините, но глаза очень похожи на глаза воблы», «Зачем себя так уродовать», «Все могу понять, великая женщина, не из бедных, но почему фотки такого отстойного качества?», «Аллу совсем отфотошопили… где спрашиваю оригинал?», «Не нужно такие фото выкладывать. Страшно» — не стеснялись в выражениях пользователи.