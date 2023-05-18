Алла Пугачева поддержала бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана* открытым письмом. Полный текст

"Я поддерживала Евгения во время выборов мэра и ни разу в нем не разочаровалась", - написала Алла Пугачева.
Алла Пугачева попросила "учесть все сказанное мною от всего сердца при принятии решения по данному делу" и подписалась: "Ваша Алла Пугачева".
В Октябрьском районном суде Екатеринбурге проходит уже третье заседание по делу Ройзмана*. Экс-мэра Екатеринбурга обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил РФ.
Обвинения ему предъявили по части 1 статьи 280.3 УК РФ.
* - признан иноагентом Минюстом РФ.
Почитать об этом деле можно здесь.
Напомним, Пугачева приезжала в Россию на похороны Валентина Юдашкина. Но быстро вернулась в Израиль, где живет сейчас вместе с мужем и детьми.