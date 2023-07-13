Алла Пугачева тратит огромные деньги в Юрмале и собирается на фестиваль

Артистка вместе с супругом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и детьми на днях прибыла в Юрмалу и уже арендовала роскошную виллу «Марта» площадью 210 кв. м.
По данным источника, в жаркий летний сезон аренда виллы обходится в 150 тыс. в месяц. Подобное жилье сдается только на длительный срок. Поэтому, скорее всего, звездная семья проживет в Юрмале до конца лета.
Также стало известно, что в конце июля в Юрмале состоится фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023. Как известно, Лайма - близкая подруга Пугачевой, и вероятнее всего артистка придет на концерт.
Также несколько выступлений заявлено у Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Он собирается выйти на сцену в латвийских городах, включая Юрмалу.