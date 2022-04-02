Аллея на Солнечной Поляне в Барнауле дожила до своих лучших времен

В Барнауле благоустроят часть аллеи на ул. Г. Исакова от Шукшина до Солнечной Поляны, сообщает пресс-центр администрации города.

Барнаульцы с главой Ленинского района Александром Михалдыкиным и депутатом Гордумы Дмитрием Абалымовым.

Этот участок аллеи уже давно нуждался в благоустройстве, отметил глава Ленинского района Александр Михалдыкин.

Теперь аллею приведут в порядок: отремонтируют асфальт, поставят шесть скамеек и урны.

Общая стоимость проекта с учетом софинансирования жителей составляет более 1,5 млн рублей.

Работы будут вестись по городскому проекту инициативного бюджетирования и дополнительно в рамках муниципального контракта.

За ходом благоустроительных работ будет следить группа общественного контроля в составе жителей.

Также планируется благоустроить и другую часть аллеи по Исакова — в районе часов (пересечение с Малахова).