Аллея на Солнечной Поляне в Барнауле дожила до своих лучших времен

Этот участок аллеи уже давно нуждался в благоустройстве, отметил глава Ленинского района Александр Михалдыкин.
Теперь аллею приведут в порядок: отремонтируют асфальт, поставят шесть скамеек и урны.
Общая стоимость проекта с учетом софинансирования жителей составляет более 1,5 млн рублей.
Работы будут вестись по городскому проекту инициативного бюджетирования и дополнительно в рамках муниципального контракта.
За ходом благоустроительных работ будет следить группа общественного контроля в составе жителей.
Также планируется благоустроить и другую часть аллеи по Исакова — в районе часов (пересечение с Малахова).