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Жизнь
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Аллея снеговиков появилась в Парке спорта Алексея Смертина

В рамках программы «Детский спорт» при содействии Федерации школьного спорта и CX News 22 декабря Парк спорта Алексея Смертина организовал чемпионат по лепке снеговиков.

Аллея снеговиков
Аллея снеговиков
CX News

В преддверии официального открытия главной елки Индустриального района г. Барнаула 40 команд приняли участие в событии и украсили парк самыми необычными образами снежных фигур. Любой желающий теперь может прогуляться по аллее парка и посмотреть на знаменитых футболистов, хоккеистов и фигуристов, выполненных с творческим подходом.

Лепили снеговиков все! Мамы и папы с детьми, команды друзей, учащихся школ и воспитанников детских садов.

Победителей выбрали по номинациям:

«Самый спортивный снеговик»

«Самый спортивный снеговик»
«Самый спортивный снеговик»
CX News

«Самый креативный»

«Самый креативный снеговик»
«Самый креативный снеговик»
CX News

«Самый веселый»

«Самый веселый снеговик»
«Самый веселый снеговик»
CX News

«Снеговик-великан»

«Снеговик-великан»
«Снеговик-великан»
CX News

«Семейный снеговик»

«Семейный снеговик»
«Семейный снеговик»
CX News

Выигравшие получили коробку мандаринов и подарочные сертификаты в спортивный магазин. Всем участникам организаторы вручили подарочные сертификаты на каток и пригласили на мастер-классы по фигурному катанию, которые пройдут в парке с 1 по 7 января.

Организатор чемпионата — Парк спорта Алексея Смертина.

Источник: CX News 22

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