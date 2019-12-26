Аллея снеговиков появилась в Парке спорта Алексея Смертина

В преддверии официального открытия главной елки Индустриального района г. Барнаула 40 команд приняли участие в событии и украсили парк самыми необычными образами снежных фигур. Любой желающий теперь может прогуляться по аллее парка и посмотреть на знаменитых футболистов, хоккеистов и фигуристов, выполненных с творческим подходом.
Лепили снеговиков все! Мамы и папы с детьми, команды друзей, учащихся школ и воспитанников детских садов.
Победителей выбрали по номинациям:
«Самый спортивный снеговик»
«Самый креативный»
«Самый веселый»
«Снеговик-великан»
«Семейный снеговик»
Выигравшие получили коробку мандаринов и подарочные сертификаты в спортивный магазин. Всем участникам организаторы вручили подарочные сертификаты на каток и пригласили на мастер-классы по фигурному катанию, которые пройдут в парке с 1 по 7 января.
Организатор чемпионата — Парк спорта Алексея Смертина.
Источник: CX News 22