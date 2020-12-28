«Алтапресс»: 30 лет вместе с читателем. Жизнь продолжается

«Нулевой» номер «Свободного курса», мы, журналисты, которые хотели жить и писать в нашей стране по-новому, напечатали ровно 30 лет назад — 28 декабря 1990 года.

«Нулевой» — значило не только пробный, но и то, что начинали мы дело фактически с нуля: никаких капиталов, кроме профессионального мастерства, подписанного с алтайскими промышленниками договора на издание независимой газеты, и еще огромного желания писать свободно, у нас тогда за душой не было.

Мы и представить себе не могли, что наш эксперимент будет длиться ни год и ни два, а компания, которая начиналась с трех человек, даст жизнь многим ярким и заметным в России проектам.

30 лет назад невозможно было даже подумать, что мы станем брендом, на который будут равняться коллеги из разных городов и даже стран. Что на заработанные средства будет построен свой корабль-здание с печатной машиной внутри и создана Школа практической журналистики, через которую станут проходить все студенты журфака Алтайского госуниверситета.

И конечно, никто тогда не мог предсказать, насколько изменит все время. И технологии, и страну, и привычки наших читателей.

Юрий Пургин , генеральный директор ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

Не скажу, что эти годы были легкими для нас, для всех, кто работал в «Алтапрессе». И сегодня я хочу поблагодарить всех, кто в разные годы был в этом нелегком плавании вместе с нами.

Это вы пролагали курс, не сдаваясь и не пасуя перед трудностями, совершая ежедневные профессиональные подвиги далеко ни за самую высокую зарплату. Но то, что вместе нам было интересно, и что работы у нас всех было и остается сейчас хоть отбавляй, — факт. Как и то, что все это время нас поддерживали преданные читатели, число которых в совокупности давно перевалило за миллион. Теперь уже не только и не столько печатных СМИ, но интернет-портала, аккаунтов в социальных сетях, на новостных агрегаторах.

Надо признать, что далеко не каждый проект стал успешным, но мы честно пытались в каждый из них вложить свои знания и душу. И заработали разве что только на собственную независимость, которая, к сожалению, у нас в обществе не особо в цене.

А самым трудным из прожитых стал вот этот, тридцатый год. Год новой чумы и серьезных испытаний для всего мира. Но сегодня я хочу вам доложить, что команда «Алтапресса» приняла вызов, и наш корабль не без потерь, но преодолевает этот почти идеальный шторм.

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Уже тридцать лет. И вновь приходится начинать с нуля. Сегодня, 28 января 2020 года выходит в свет новая мобильная версия интернет-портала altapress.ru. Она стала еще более мобильной, удобной для пользователей, адаптированной под любые смартфоны. И мы очень надеемся, что эта версия станет для вас ближе и интересней.

Да, новости уходят в телефон, а газета постепенно становится эксклюзивным журналом. Все меняется, кроме курса, которым, все эти 30 лет стоило и стоит продолжать следовать, несмотря на неизбежные потери, огорчения и разочарования. Ибо сам путь, как бы не был тернист, прекрасен.

А счастья общения с вами, нашими читателями, ничто не заменит.

Спасибо, что были и остаетесь с нами. До встречи на сайте, в газете и на других платформах.

Юрий Пургин, генеральный директор ИД «Алтапресс»