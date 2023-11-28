Altapress.ru проверил новую капсулу сна на вокзале в Барнауле: она как в клипе Леди Гаги

На железнодорожном вокзале Барнаула установили капсулы для сна и отдыха. Пока рядом на привычных кожаных диванах блаженно растянулись пассажиры, корреспондент altapress.ru проверил на себе чудо-новинку. Позавидовал ли он своим соседям – расскажем в этом материале.

Полка-отель

180 рублей за час или 350 за три – и деньги вперед. Улыбчивой управляющей комнатой комфорта нужно назвать фамилию, имя, отчество и поезд, чтобы вас успели разбудить на посадку.

Издалека капсула напоминает футуристичный инкубатор красоток в латексе из клипа Леди Гаги Bad Romance. В действительности же она немногим отличается от полки в современном вагоне.

Инкубатор от Леди Гаги. Скриншот из клипа Bad Romance Инкубатор от Леди Гаги. Скриншот из клипа Bad Romance

Внутри – вполне мягкая постилка-матрас, застеленная одноразовой простыней. Такие, например, можно встретить в кабинете УЗИ-диагностики. Из того же материала – наволочка для ортопедической подушки.

Пледа пока нет, со дня на день должны доставить. Впрочем, и без него в капсуле достаточно тепло. От бренного мира меня закрыла серая гофрированная ширма.

Никаких лампочек. На стенке капсулы есть USB-порт для зарядки и ахиллесова пята всей конструкции – подстаканник из довольно хрупкого пластика. Об уязвимом месте знают и работники вокзала. Указывая именно на него мне несколько раз сказали: «Если что-то сломается, нужно будет заплатить».

Altapress.ru проверил новую капсулу сна на вокзале в Барнауле. Анна Зайкова

В пластиковое кольцо, конечно, вместится стаканчик объемом 0,3-0,4 мл, но кофе в постель придется нести самой себе. Да и пить его здесь не очень удобно: вдруг прольешь на глазах у всех? Саму капсулу от остального зала закрывает (но не очень) декоративная ширма.

Об уровне безопасности

Чтобы разуться, есть трогательный коврик для ног.

С обувью все ясно: она всегда остается снаружи, защищенная видеонаблюдением. Не совсем понятно, где хранить верхнюю одежду.

Поместила ее «под себя» - в багажное отделение капсулы. В него точно влезет средняя по размеру сумка, а вот огромный чемоданище придется сдать в камеру хранения за отдельную плату.

Altapress.ru проверил новую капсулу сна на вокзале в Барнауле. Анна Зайкова

Закрыться в капсуле на замок не получится – его просто нет.

О пространстве

Мой рост – 167 см, ширина плеч – 40, поэтому чувствовала я себя в капсуле настолько по-королевски, насколько эта характеристика вообще соотносится со словами «ночую на вокзале».

Можно повернуться на бок, пространство позволяет: «потолок» от лица находится на расстоянии слегка согнутой в локте руки. Такая высота отгоняет признаки клаустрофобии. К тому же, шторка покрыта разными вентиляционными отверстиями и ее материал довольно тонок.

Altapress.ru проверил новую капсулу сна на вокзале в Барнауле. Анна Зайкова Altapress.ru проверил новую капсулу сна на вокзале в Барнауле. Анна Зайкова

Все это точно не дает ощущения непреодолимого препятствия, которое не позволит выбраться из капсулы. Но по тем же причинам не стоит ждать идеальной шумоизоляции: хрипло-нежный голос дежурного по вокзалу, объявляющий прибытие поезда, станет вашей колыбельной. Впрочем, уставшему человеку это не помешает.

Вид внутри без вспышки камеры. Altapress.ru проверил новую капсулу сна на вокзале в Барнауле. Екатерина Карзова Вид внутри, если подсветить фонариком. Altapress.ru проверил новую капсулу сна на вокзале в Барнауле. Екатерина Карзова

На двоих взрослых капсула точно не рассчитана. По правилам, в нее можно лечь с ребенком до шести лет. В этом случае отцу или матери нужно готовиться ко сну, как к летнему отпуску: следить за фигурой – иначе будет тесно.

При желании возможно все: однажды, путешествуя казахстанскими железными дорогами, видела, как на верхней полке уместилась семья из трех человек.

Altapress.ru проверил новую капсулу сна на вокзале в Барнауле. Анна Зайкова

Кому подойдет

Такой вариант удобен для тех, кому кто хочет выключиться на пару часов. Для полноценной ночевки, может быть и сносно, но не очень выгодно.

Согласно предложенному тарифу, чтобы провести девятичасовую ночь в капсуле, нужно заплатить около 1 тыс. рублей. Снять койку в гостинице «Барнаул» в самом бюджетном номере с душем и телевизором стоит 1,2 тыс. рублей.

Altapress.ru проверил новую капсулу сна на вокзале в Барнауле. Анна Зайкова

Можно не заморачиваться и вообще занять кожаный диван в том же зале «Комфорт» - пребывание здесь обойдется в 130 рублей за час и 250 за три часа. Однако не факт, что найдется свободное место и не придется довольствоваться креслом.