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Жизнь

Алтай и Чукотка остались последними регионами без коронавируса

В России осталось два региона, в которых нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это Республика Алтай и Чукотка.

Горный Алтай накрыло снегом в апреле.
Горный Алтай накрыло снегом в апреле.
vk.com/barneos22. соцсети

Последним регионом, который «сдался» перед новой инфекцией, стал Ненецкий автономный округ. Первого заболевшего там выявили 10 апреля. Заболевание диагностировали у жителя Нарьян-Мара, который вернулся в регион из Санкт-Петербурга.

Пока (на 12 апреля) это единственный случай.

По данным на утро 13 апреля в Республике Алтай случаев все еще заболевания нет. На контроле находятся 157 человек, все здоровы и сидят на домашнем карантине. Лабораторно обследовано 1425 человек (1 689 проб).

13 апреля стало известно, что в Чукотском автономном округе результаты добровольного тестирования показали предварительный диагноз Covid-19 у мужчины.

Ранее предварительный тест показал положительный результат у мужчины, который прибыл из Москвы. Пробы, показавшие положительный результат, отправили в лабораторию Хабаровска. Мужчины соблюдает режим обязательной самоизоляции.

Всего в стране по данным на 12 апреля 15 770 заболевших, 1 291 выздоровело, 130 человек скончались.

В Алтайском крае, по данным на 13 апреля, зарегистрировано 36 случаев заболевания коронавирусом, трое выздоровели, умерших нет.

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