Алтай-Кокс благоустраивает территорию

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) подвели итоги традиционного конкурса по благоустройству. Жюри оценивало состояние цехов, «визитные карточки» с корпоративной символикой, озеленение и праздничное оформление.

По итогам конкурса первые места в своих подгруппах заняли цех улавливания, ремонтный цех и железнодорожный цех.

Сотрудники цеха улавливания, помимо озеленения и разбивки клумб, установили беседку-веранду с фонтаном в центре, разместили баннеры с историческими датами, коллективными фотографиями работников.

Конкурс по благоустройству территории завода. Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Заводские железнодорожники украсили территорию новыми клумбами и мини-копиями тепловозов модели 9-П, а также соорудили спортивный городок.

Конкурс по благоустройству территории завода. Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Работники ремонтного цеха отреставрировали фасады зданий, создали арт-объекты с вазонами для цветов.

Конкурс по благоустройству территории завода. Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Специальный приз завоевал коллектив участка по горячему ремонту. Уют здесь создает большая клумба, обрамленная огнеупорным кирпичом и украшенная символикой подразделения.

Конкурс по благоустройству территории завода. Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Все коллективы-победители получили дипломы и денежные вознаграждения.

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com