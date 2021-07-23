Алтай-Кокс благоустраивает территорию

По итогам конкурса первые места в своих подгруппах заняли цех улавливания, ремонтный цех и железнодорожный цех.
Работники ремонтного цеха установили беседку-веранду с фонтаном в центре, обрамленную огнеупорным кирпичом и украшенную символикой подразделения. Также сотрудники высадили около нового объекта десять дубов.
Сотрудники цеха улавливания помимо озеленения и разбивки клумб, создали зону отдыха с кованой лавочкой. Также разместили баннеры с акцентом на правила безопасности дорожного движения.
Железнодорожники создали арт-объекты с вазонами для цветов, отреставрировали фасады зданий, а также соорудили макет земного шара с отметками предприятий Группы НЛМК.
Призерами стали также коллективы углеподготовительного, коксового цехов (первое отделение) и пожарной аварийно-спасательной службы. Они обновили баннеры с историческими датами, создали клумбы, установили макеты пожарной спецтехники.
Все коллективы-победители получили дипломы и денежные вознаграждения.
Фоторепортаж по ссылке.
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