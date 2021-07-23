23 июля 29°C
﻿
Жизнь
33

Алтай-Кокс благоустраивает территорию

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) подвели итоги традиционного конкурса по благоустройству. Жюри оценивало состояние цехов, «визитные карточки» с корпоративной символикой, озеленение и праздничное оформление.

Фото предоставлено ОАО «Алтай-кокс»

По итогам конкурса первые места в своих подгруппах заняли цех улавливания, ремонтный цех и железнодорожный цех.

Работники ремонтного цеха установили беседку-веранду с фонтаном в центре, обрамленную огнеупорным кирпичом и украшенную символикой подразделения. Также сотрудники высадили около нового объекта десять дубов.

Фото предоставлено ОАО «Алтай-кокс»

Сотрудники цеха улавливания помимо озеленения и разбивки клумб, создали зону отдыха с кованой лавочкой. Также разместили баннеры с акцентом на правила безопасности дорожного движения.

Железнодорожники создали арт-объекты с вазонами для цветов, отреставрировали фасады зданий, а также соорудили макет земного шара с отметками предприятий Группы НЛМК.

Фото предоставлено ОАО «Алтай-кокс»
Фото предоставлено ОАО «Алтай-кокс»
Фото предоставлено ОАО «Алтай-кокс»

Призерами стали также коллективы углеподготовительного, коксового цехов (первое отделение) и пожарной аварийно-спасательной службы. Они обновили баннеры с историческими датами, создали клумбы, установили макеты пожарной спецтехники.

Все коллективы-победители получили дипломы и денежные вознаграждения.

Фоторепортаж по ссылке.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/

  • Новости компаний
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость