За первое полугодие 2019 год Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) направил более 72 млн рублей на социальные программы. Основные направления финансирования — оздоровление работников и членов их семей, культурно-массовые и спортивные мероприятия, поддержка заводских ветеранов и многое другое.

27 млн рублей составили выплаты по коллективному договору, затраты на культурные и спортивные мероприятия, организацию питания в заводских столовых и поощрение сотрудников к юбилейным и праздничным датам.

Алтай-Кокс финансирует социальные программы. Источник: «Алтай-Кокс».

Бюджет программ по поддержке семьи и материнства — 3 млн рублей. Сотрудники получали единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную материальную помощь по уходу за ребенком от полутора до трех лет, дополнительные отпуска по коллективному договору, адресную социальную поддержку.

29 млн рублей Алтай-Кокс направил на профилактику и укрепление здоровья сотрудников и членов их семей. Работники отдохнули в корпоративном санатории-профилактории «Бодрость». Дети заводчан получили путевки в летние оздоровительные лагеря, в том числе на черноморском побережье.

Алтай-Кокс финансирует социальные программы. Источник: «Алтай-Кокс».

Объем финансирования социальных проектов для ветеранов Алтай-Кокса превысил 13 млн рублей. Средства перечисляли на корпоративные программы поддержки пенсионеров, санаторно-курортное лечение, праздничные мероприятия и др.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.