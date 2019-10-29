За девять месяцев 2019 года Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) направил около 110 млн рублей на социальные программы. Основные направления финансирования — оздоровление работников и членов их семей, культурно-массовые и спортивные мероприятия, поддержка заводских ветеранов и многое другое.

46 млн рублей составили выплаты по коллективному договору, затраты на культурные и спортивные мероприятия, организацию питания в заводских столовых и поощрение сотрудников к юбилейным и праздничным датам.

Бюджет программ по поддержке семьи и материнства — 4 млн рублей. Сотрудники получали единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную материальную помощь по уходу за ребенком от полутора до трех лет, дополнительные отпуска по коллективному договору, адресную социальную поддержку.

Алтай-Кокс финансирует социальные программы Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

35 млн рублей Алтай-Кокс направил на профилактику и укрепление здоровья сотрудников и членов их семей. Работники отдохнули в корпоративном санатории-профилактории «Бодрость». Дети заводчан получили путевки в летние оздоровительные лагеря, в том числе на черноморском побережье.

Объем финансирования социальных проектов для ветеранов Алтай-Кокса превысил 24 млн рублей. Средства перечисляли на корпоративные программы поддержки пенсионеров, санаторно-курортное лечение, праздничные мероприятия и др.

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Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.