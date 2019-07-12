Алтай-Кокс готовится отметить День металлурга и День города

На День металлурга и День города Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) готовит масштабную программу с праздничным шествием, оригинальной фотоплощадкой, супермарафоном и концертом звезд российской эстрады.

19 июля на предприятии откроют Галерею почета и проведут праздничный концерт с награждением лучших сотрудников.

20 июля заводчане и горожане пробегут Стратегический супермарафон Алтай-Кокса по маршруту центральная площадь — спорткомплекс «Олимп». В качестве бонуса участники получат футболки с символикой праздника, а победители — ценные призы.

От спорткомплекса «Олимп» стартует шествие трудовых коллективов города, посвященное 40-летию Заринска. Примут в нем участие и сотрудники Алтай-Кокса — с имиджевой атрибутикой, символикой и слоганами.

В креативной фотозоне все желающие смогут сделать бесплатную фотосессию у пресс-воллов, стендов и ростовых фигур, а затем забрать снимки с электронного ресурса Алтай-Кокса ВКонтакте.

Вечером праздничного дня Алтай-Кокс дарит горожанам и гостям города грандиозный концерт с участием группы «На-На», Игоря Корнелюка и Лолиты! Праздник завершится фейерверком.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com