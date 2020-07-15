Алтай-Кокс готовится отметить День металлурга в онлайн формате

В 2020 году из-за рисков распространения коронавирусной инфекции День металлурга в Заринске отметят в онлайн формате. Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) подготовил насыщенную программу дистанционных мероприятий.

Павел Лизогуб , генеральный директор Алтай-Кокса

Павел Лизогуб,

генеральный директор Алтай-Кокса:

День металлурга — наш главный праздник. Мы всегда стараемся сделать его ярким и запоми­нающимся. В этом году мы отмечаем его в особом формате — наши активности и поздравления перешли в онлайн. Лучших сотрудников мы обязательно отметим наградами. Но торжественная церемония состоится позже, когда эпидемиологическая ситуация придет в норму.

Специально ко Дню металлурга на сайте nlmk2020.ru запущен проект виртуальный город НЛМК. Это яркая интерактивная карта, где каждый сможет найти развлечение на свой вкус: поучаствовать в викторине, виртуально посетить другие площадки НЛМК или посмотреть праздничный концерт.

17 июля по заводскому радио предприятия проведут развлекательную программу с поздравлениями, викторинами и розыгрышем призов среди сотрудников. В креативной фотозоне у заводоуправления все желающие смогут сфотографироваться с символикой праздника.

19 июля на сайте nlmk2020.ru покажут эксклюзивные видеопроекты, снятые специально ко Дню металлурга: ролики с участием выдающихся династий металлургов и экскурсии по площадкам Группы НЛМК. На онлайн-площадке «Главная сцена» виртуального города НЛМК выступит Полина Гагарина (трансляция будет идти также на корпоративном портале). Шоу начнется в 16 часов по московскому времени.

К празднику сотрудникам предприятия традиционно выплатят денежную премию.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com